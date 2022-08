Cineasta de Salvador que já trabalhou para Amazon e Netflix assina com a Warner

Aos 65 anos, Spike Lee é um dos mais conhecidos e respeitados cineastas norte-americanos de nosso tempo. E o que o diretor de filmes como ‘Faça a Coisa Certa’ (1989) e ‘Infiltrado na Klan’ (2018) teria em comum com uma soteropolitana de 24 anos, moradora do bairro de São Rafael? Muitas coisas, na verdade.

Ana do Carmo também é cineasta. Assim como o diretor gringo, a baiana começou cedo no universo da produção de filmes: ele, aos 26; ela, ainda mais jovem, aos18. Ambos se voltam para um trabalho de representatividade racial e temáticas urgentes para o povo negro (mas não se limitam a isso). Cada um tem uma produtora. Ambos têm projetos na Netflix. E por último, mas não menos importante: estiveram no Festival de Cannes, na França. Os dois pisaram no mesmo tapete vermelho desse que é um evento sinalizador de tendências na indústria do audiovisual. E dos mais badalados do mundo, ao lado do Oscar.

O ano era 2018. Na ocasião, Ana do Carmo fazia bacharelado interdisciplinar em Artes, com ênfase em Cinema e Audiovisual pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Ela participou da mostra Short Film Corner, categoria não competitiva voltada para novos realizadores. O público super qualificado assistiu ao curta-metragem ‘Frutos da Lua’, que ela co-dirigiu com a curitibana Claudia Sater.

Claudia Sater e Ana do Carmo no 71º Festival de Cannes (Divulgação)

Tudo era inédito, inclusive a viagem internacional. “Foi surreal estar no maior festival de cinema do mundo e fazer conexões com realizadores de todos os cantos possíveis”, conta. “A melhor parte foi ver Spike Lee e (a diretora) Ava Duvernay passando no tapete vermelho. Vi, inclusive, Kristen Stewart e Adam Driver bem de pertinho", relembra a jovem, à época com 20 anos, referindo-se à atriz que ficou conhecida pela saga ‘Crepúsculo’ e ao ator da série ‘Girls’ e de filmes como ‘História de um Casamento’ (2019) e do já citado ‘Infiltrado na Klan’.

Fã de musicais, ela ainda pôde conhecer John Travolta, em um evento comandado pelo ator. “Ele compartilhou várias coisas sobre sua carreira e projetos novos. Amei conhecer a estrela de ‘Grease’”, diz. Traduzido no Brasil como ‘Grease - Nos Tempos da Brilhantina’, o filme de 1978 foi um grande sucesso em todo o mundo.

O ator John Travolta (à dir.) fotografado por Ana do Carmo durante evento em Cannes (Ana do Carmo/ Arquivo pessoal)

Em 2021, a baiana participou novamente do Festival de Cannes. Dessa vez, através da tela do computador. Por conta da pandemia, o evento foi realizado de forma online. Ana apresentou seu primeiro projeto de longa-metragem, ‘Sol a Pino’, em rodadas de negócio. “Foi lindo poder retornar ao festival com um olhar muito mais maduro”. O filme está em processo de desenvolvimento.

Cartaz de 'Sol a Pino', primeiro longa-metragem de Ana do Carmo, em processo de produção

Do 'cinema de guerrilha' para a indústria do streaming

Também no ano passado, Ana do Carmo foi a grande vencedora do Prêmio ABRA, concedido pela Associação Brasileira de Autores Roteiristas, na categoria Excelência em Roteiro. A importante premiação é voltada para novos talentos da área. Não contente em produzir e dirigir suas obras, Ana é, ainda, roteirista, profissional responsável por criar ou adaptar histórias para o audiovisual.

Antes “ralando no cinema de guerrilha”, como ela própria diz (chegou até a pagar pra trabalhar), após o Prêmio ABRA e o Festival de Cannes, isso mudou. Em um ano, seu trabalho ganhou visibilidade. A jovem foi uma das 16 pessoas selecionadas para o Colaboratório Criativo, programa da Netflix dedicado à aceleração de carreira de roteiristas negros. Sete meses depois, recebeu um e-mail com um convite para um projeto na Amazon como roteirista.

Em junho, passou a integrar a equipe da Warner Bros., para a qual escreve, junto com mais dois roteiristas, um projeto de longa-metragem. Fundados em 1923, os estúdios Warner estão entre os cinco maiores de Hollywood. Por ora, os detalhes das obras não podem ser revelados. “Ainda estou tentando processar que estou trabalhando em uma das maiores empresas de cinema do mundo de dentro do meu quarto, em São Rafael, bairro onde cresci e até hoje moro. Não posso revelar muito sobre os projetos, mas estou ansiosa pra todo mundo poder assistir nas telonas e nos streamings”, comemora.



Representatividade importa

Quando criança, Ana do Carmo filmava e fotografava os colegas do Centro Educacional São Rafael, onde estudou, documentando a infância e adolescência sua e deles. Não tendo ninguém da família atuando na área, a jovem sempre contou com o incentivo dos pais, Ivan, 55, e Zene, 62, naturais de Boa Nova, município do centro-sul da Bahia. E adquiriu dos dois o encantamento pela oralidade e causos narrados: “Além da minha ancestralidade pertencer a Boa Nova, o que trago muito do interior é essa vontade de contar histórias. Desde pequena eu ouvia meus pais e tios contando todo tipo de histórias fantásticas, inclusive sobrenaturais, que se passavam lá. Isso tudo também me influenciou muito a gostar do gênero”.

Nessa época, os filmes preferidos eram as adaptações de ‘Senhor dos Anéis’ e ‘’Harry Potter’, além da trilogia ‘De Volta Para o Futuro’, ‘E.T. - O Extraterrestre’ e ‘A Fantástica Fábrica de Chocolate’ (o clássico de 1971). Mas, apesar das altas aventuras proporcionadas por estas produções - “Sei não somente todas as falas, mas também todas as músicas” -, a garota não se sentia representada em nenhuma delas. “Foram produtos em que eu não via pessoas negras nem de forma quantitativa tampouco qualitativa. Então, quando me tornei cineasta, decidi escrever meus gêneros favoritos, mas criando personagens nos quais eu conseguisse me enxergar”.

Para corrigir essa falta de representatividade, já adulta, ela fez a coisa certa: criou a Saturnema Filmes, produtora que comanda junto com o cineasta Ariel L. Ferreira. Entre outras produções, a empresa lançou o curta-metragem ‘A Mulher no Fim do Mundo’ (2019), cujo título é inspirado na música ‘A Mulher do Fim do Mundo’, cantada por Elza Soares (1930-2022). Nele, através das personagens Benedita (Tainah Paes) e Lua (Maria Luiza Apolônio), mãe e filha, a diretora mostra, de forma dura, mas com imagens carregadas de poesia e simbolismos, a solidão e os silenciamentos enfrentados pela mulher negra.

Tainah Paes e Maria Luiza Apolônio são mãe e filha no curta 'A Mulher no Fim do Mundo' (Foto: Divulgação)

Ana do Carmo não abre mão da representatividade - de raça e de gênero - em seus trabalhos e defende que os realizadores negros sejam livres para explorar os diversos assuntos, não apenas aqueles relacionados à negritude. “Acredito, justamente, que não exista, por exemplo, uma única forma de fazer cinema negro (e muitas pessoas ainda acreditam que o cinema que fazemos é sobre racismo, dor e superação). Acho que o mais libertador é as pessoas negras poderem escrever e produzir sobre qualquer coisa, inclusive sobre temas universais”.

Nessa linha, ela admira o diretor norte-americano Jordan Peele, 43, responsável por reinventar no cinema o gênero terror, com sucessos como ‘Corra!’, de 2017, e ‘Nós’, 2019. “Foi justamente o cara que me fez não só amar o terror, mas respeitar o gênero”, conta. Peele já foi considerado pela revista Time uma das pessoas mais influentes do mundo. Por aqui, a baiana também está na lista de uma importante publicação. Em março deste ano, ela estampou a capa da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios, como um dos destaques entre as 30 jovens mulheres que estão inovando os negócios no Brasil.

À frente da Saturnema Filmes, Ana do Carmo foi capa da revista Pequenas Empresas Grandes Negócios de março (Foto: Divulgação)

Mesmo com pontos em comum com Spike Lee e Jordan Peele, a roteirista e diretora baiana mira mesmo é nas obras de cineastas negras. A queniana Wanuri Kahiu, com quem chegou a trocar uma ideia quando esteve em Cannes, é uma das suas inspirações. “O que mais temos são mulheres negras produzindo conteúdo de qualidade. Aqui na Bahia temos nomes como Viviane Ferreira (segunda mulher negra brasileira a dirigir um longa), Ceci Alves (que atualmente trabalha em um projeto da HBO Max), Vilma Martins (que é co-fundadora do coletivo Sujeito Filmes), Safira Moreira (que tem um trabalho documental muito sensível), Jamile Coelho (que trabalha com animação), Adriele Regine (diretora de arte, figurinista e produtora), Rubian Melo (que é minha sócia e produtora executiva com experiência vasta na área de gestão de projetos audiovisuais), entre outras inúmeras”, destaca.

Ana do Carmo com a cineasta queniana Wanuri Kahiu, uma de suas referências (Foto: Divulgação)

É se fiando na potência dessas mulheres que Ana do Carmo vem escrevendo sua própria história e chegando a espaços ainda pouco acessados por cineastas negras e nordestinas. E quer mais: “Eu espero que o audiovisual continue me levando a escadas que eu nunca imaginei subir”. Ela quer tuo, assim como Nola Darling, personagem insaciável, independente e feminista do filme de estreia de Spike Lee, em 1986. Quem duvida que vá conseguir?

Ana do Carmo no tapete vermelho de Cannes (Claudia Sater/ divulgação ) Spike Lee, um dos mais importantes diretores de cinema da atualidade (Divulgação ) A cineasta baiana Ceci Alves está entre as referências de Ana do Carmo (Divulgação) Jordan Peele mudou o olhar de Ana do Carmo sobre o gênero terror (Divulgação ) Cartaz de 'Ela quer tudo', filme de estreia de Spike Lee (1986) (Divulgação ) DeWanda Wise é Nola Darling na adaptação para série da Netflix (2017) (Divulgação)