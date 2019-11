Cineasta Joel Zito Araújo é atração da Flin, em Cajazeiras, nesta terça

O cineasta Joel Zito Araújo, um dos nomes de maior destaque do cinema nacional, participa do primeiro dia do Festival Literário Nacional (Flin), que acontece em Cajazeiras até o dia 15 de novembro. Joel Zito participa da mesa que acontece nesta terça-feira (12), às 15h, no Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras.

Batizado de “Rupturas que fizeram da minha vida um filme”, o encontro que trata da força narrativa do cinema e de suas infinitas formas de abordagem, também contará com Larissa Fulana de Tal e Tuca Siqueira. A mediação será conduzida por Wesley Correia.

Ele dirigiu 31 obras, entre filmes, documentários e curtas.A mais recente delas é o filme Meu Amigo Fela, que entrou no circuito comercial este mês, e está em cartaz em alguns cinemas de Salvador. O documentário apresenta uma nova perspectiva sobre o músico nigeriano Fela Kuti, a fim de contrapor a narrativa mais frequentemente retratada: como um excêntrico ídolo pop africano do gueto. A complexidade da vida de Fela é desvendada por meio de conversas de seu amigo íntimo e biógrafo oficial, o africano-cubano Carlos Moore.

Carlos Moore e Fela Kuti

Empenhado na compreensão e denúncia do racismo na sociedade, o cineasta se destaca por meio de uma produção cinematográfica e acadêmica, paralela a atuação militante que, há décadas, põe em pauta a desigualdade racial no país e dá voz para quem vive o racismo.

Sobre a Flin

Em sua primeira edição, a Flin chama a atenção por levar sua programação para longe do tradicional centro da cidade: o populoso bairro de Cazajeiras. O ator e escritor Lázaro Ramos e a cantora Luedji Luna participaram da mesa de abertura, na manhã desta terça-feira (12), em uma conversa sobre música e literatura. Às 19h, Luedji faz um show no ginásio, para encerrar as atividades do primeiro dia.

Até sexta-feira (15), nomes locais e nacionais irão pautar as rodas, mesas e conversas sobre diversas leituras em Salvador. Durante os quatro dias, o público participará de uma série de discussões contemporâneas a partir de mesas temáticas construídas pela e para a juventude. Neste mesmo sentido, o Flin apresenta uma programação que mescla nomes que conectam várias linguagens artísticas.

(Foto: Divulgação)

Programação do I Festival Literário Nacional (Flin)

Terça-feira (12)

10h Lázaro Ramos e Luedji Luna

14h Nikol, Quel e Lee27

14h30 Humor: Na Rédea Curta

15h Joel Zito Araújo, Larissa Fulana de Tal e Tuca Siqueira

19h Show: Luedji Luna

Quarta-feira (13)

10h30 MV Bill e Paulo Rogério

14h30 Humor: João Seu Pimenta

15h30 Shiko e Hugo Canuto

19h Show: Panteras Negras

20h Show: MV Bill

Quinta-feira (14)

9h Lívia Suárez (La Frida Bike) e Bell Rocha

10h30 Jarid Arraes e Paloma Franca Amorim

14h Canela Fina

14h Sandro Sussuarana, RAPadura Xique-Chico, Blenda Santos

15h Mel Duarte, Lívia Natália e Ryane Leão

19h Regina Navarro Lins e Amara Moira

20h30 Show: Larissa Luz

Sexta-feira (15)

10h30 Tia Má

12h Show: Bambeia

Serviço Flin

Onde: Ginásio Poliesportivo de Cajazeiras

Quando: De terça a sexta

Entrada gratuita

Clique para a programação completa

Programação Festa Literária de Uauá (Fliu)

Onde: Uauá (a cerca de 430 km de Salvador)

Quando: De quinta-feira (12) a sábado (16)

Convidados: Marcos Canudos, Lirinha, Juliana Ribeiro, Jo- syara, Daniel Munduruku, Pola Ribeiro, Siba, Nelson Maca, Emiliano José, Bule Bule, Maviael Melo, Celo Costa

Entrada gratuita

Clique para a programação completa

Programação Feira Literária de Canudos (Flican)

Onde: Canudos (a cerca de 400 km de Salvador)

Quando: De 21 a 24 de novembro

Convidados: Neojiba, Leopoldo Bernucci, Bião de Ca- nudos, Ester Figueiredo, Luitgarde Barros, Fábio Paes, Gereba, Zé Poeta, José Américo Amorim (Poeta)

Entrada gratuita

Clique para a programação completa