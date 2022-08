Cineasta Lars Von Trier é diagnosticado com Mal de Parkinson

O cineasta Lars Von Trier foi diagnosticado com Mal de Parkinson, disse a produtora do cineasta, Zentropa, nessa segunda-feira (8).

O diretor de Dançando no Escuro (2000), Dogville (2003), Anticristo (2009) e Melancolia (2011) está "de bom humor e sendo tratado dos sintomas", diz o comunicado da empresa fundada por ele em 1992, junto com o produtor Peter Aalbæk Jensen.

O comunicado também diz que ele vai participar do lançamento de The Kingdom Exodus, terceira temporada da série de TV dinamarquesa The Kingdom, no festival de Veneza.