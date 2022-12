Cineastas Ary Rosa e Glenda Nicácio são homenageados na 26ª  Mostra de Tiradentes

Dois dos nomes mais atuantes do cinema baiano, premiados em diversos festivais, os diretores Ary Rosa e Glenda Nicácio são os homenageados da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes, que acontece entre os dias 20 e 28 de janeiro de 2023, na cidade mineira. Trata-se de um dos mais importantes festivais do país, que inaugura o calendário audiovisual brasileiro.

Ary e Glenda são mineiros e moram em Cachoeira (BA) há 13 anos, onde fundaram a Rosza Filmes e, desde então, fazem alguns dos títulos mais celebrados do cinema brasileiro contemporâneo, construindo uma vasta comunidade local de realizadores, inclusive em projetos de cinema e educação. Mugunzá, filme inédito da dupla, abre a mostra nesta terça (20). Amanhã (21), o filme Na Rédea Curta, em cartaz em diversos cinemas do país, ganhará uma exibição pública gratuita em Tiradentes.

Veja o trailer de Ba Rédea Curta:

Na quinta (22), a trilha dos filmes de Ary e Glenda será apresentada no show “Moreira e as Irmãs Sacaninha”, que reúne em cena o cantor e compositor, Moreira (diretor musical dos projetos da produtora), com as atrizes Arlete Dias, Wall Diaz e Mary Dias, interpretando as canções autorais presentes na filmografia da dupla. Durante os dias da Mostra, os filmes Café com Canela (2017), Ilha (2018), Até o Fim (2020) e Voltei (2021), assinados por Ary e Glenda, estarão disponíveis na plataforma do festival.

Para o coordenador curatorial da Mostra de Tiradentes, Francis Vogner dos Reis, “a singularidade do trabalho de Ary Rosa e Glenda Nicácio é um esforço coletivo a somar as pequenas diferenças em um território comum que é a região de efusiva cultura negra nas cidades de Cachoeira, São Félix e Muritiba. Se o território é determinante, o cinema produzido responde a um cotidiano e a um imaginário compartilhados, de caráter comunitário, tanto no ecossistema da equipe quanto na relação mais ampla com a cidade”.

Veja o trailer de Café com Canela: