Cinebiografia de Whitney Houston ganha primeiro trailer; assista

A Sony Pictures divulgou nesta quinta (15) o pôster nacional e o primeiro trailer de I Wanna Dance With Somebody, cinebiografia da cantora Whitney Houston, que é interpretada nas telas por Naomi Ackie (a Jannah de Star Wars: A Ascensão Skywalker).

A prévia prioriza o começo da carreira da estrela e sua relação com o executivo Clive Davis, que a lançou ao estrelato e aparece de forma quase irreconhecível em interpretação de Stanley Tucci. Apesar das imagens mostrarem um Whitney alegre em sua escalada para o sucesso, a carreira da estrela teve muitos altos e baixo, que entremearam vários sucessos musicais com um casamento tumultuado e um conhecido envolvimento com drogas.

O roteiro é de Anthony McCarten, que dividiu opiniões ao tomar inúmeras liberdades com a vida de Freddie Mercury em Bohemian Rhapsody. Já a direção está a cargo de Stella Meghie. I Wanna Dance with Somebody estreia em 21 de dezembro nos EUA, mas apenas em 2 de fevereiro no Brasil.

Veja o trailer: