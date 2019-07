Cineclube ao ar livre exibe curta na próxima semana em Lençóis

O curta "O Crime de Aristóteles" é a próxima atração do Cineclube Fruto do Mato, com exibição na terça-feira (9) a partir das 19h no Teatro da Arena, em Lençóis. A entrada é franca e a atriz trans Jenny Muller, que faz parte do filme, estará presente na sessão. A iniciativa tem apoio do Rumos Itaú Cultural e da Prefeitura de Lençóis.

Jenny vive Virgínia Sarasvati, uma jovem estudante de artes plásticas. Ela destaca a importância de interpretar uma mulher cis. “Embora essa não seja a temática principal do filme, não há como não falar dessa oportunidade. Eu, como artista, também posso fazer qualquer papel. A gente trabalha pra isso. O mais comum é ver artista cis, fazendo papel de trans ou interpretações trans caricatas, estereotipadas, perpetuando a transfobia”, afirma.

O cineclube leva filmes dirigidos por mulheres e com temáticas de gênero e raça para duas comunidades quilombolas da zona rural de Lençóis. Essa é a terceira edição do projeto, e esse ano há prioridade para narrativa de mulheres negras no audiovisual. As sessões acontecem mensalmente.

"O Crime de Aristóteles" tem ainda o ator baiano Bertrand Duarte e é dirigido por Renata Semayangue e Juca Badaró.