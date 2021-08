Cinema direto da serra gaúcha para todo o país

O Festival de Gramado sempre esteve no radar de quem curte cinema. Pelo evento em si, um dos mais tradicionais e antigos do país, e também pelo charme da cidade da serra gaúcha. Em sua segunda edição online, o festival fica mais acessível a cinéfilos de todo o país, ainda que sem a badalação, o tapete vermelho e o agito da presença de artistas.

A 49ª edição do festival, que começou nesta sexta (13) e segue até 21 de agosto, será virtual e híbrida, com transmissão no Canal Brasil e no streaming dos Canais Globo e Globoplay. A programação integral e as maneiras de assistir aos filmes e debates estão disponíveis no site www.festivaldegramado.net.

A transmissão começa sempre a partir das 21h30 e vai trazer os longas brasileiros, estrangeiros e gaúchos, além dos curtas nacionais e do filme de encerramento. E para dar um gostinho mesmo de festival, vai transmitir, ao vivo, direto do Palácio dos Festivais, a cerimônia de premiação.

O destaque deste sábado é o filme Homem Onça, de Vinicius Reis, que concorre na mostra principal. O longa é protagonizado por Chico Diaz, que faz um executivo atingido em sua carreira pela privatização da Companhia Vale do Rio Doce, nos anos 90. O diretor conta que se inspirou na história do próprio pai, que trabalhava na empresa e foi obrigado a demitir sua equipe e se aposentar quando ela foi privatizada. Ele também buscou inspiração na trama fantástica do conto Meu Tio Iauaretê, de Guimarães Rosa.

“No meu primeiro longa de ficção, Praça Saens Peña, de 2009, a questão da posse de um imóvel e o desejo por uma carreira profissional eram centrais para os personagens. Em Homem Onça, a importância do trabalho como identidade do ser humano é o que move os personagens”, explica o diretor. O elenco traz, ainda, Silvia Buarque, Bianca Byington, Emílio de Mello.

Mais três longas estão na programação do fim de semana: o gaúcho A Colméia, de Gilson Vargaso, o paulista O Novelo, de Cláudia Pinheiro e Extermínio, de Mirela Kruel.

No total, Gramado selecionou sete filmes nacionais e 4 estrangeiros para as competitivas. Vale a pena prestar atenção também em Álbum de Família (segunda, 16), de Daniel Belmonte, que evoca a dramaturgia de Nelson Rodrigues e reune um grande elenco, com Renata Sorrah, Lázaro Ramos, Tonico Pereira e Otávio Muller, para discutir o teatro e a arte da representação.

E também em Jesus Kid (quinta, 19), do baiano radicado no Paraná Aly Muritiba. Adaptação da obra de Lourenço Mutarelli, o personagem-título, vivido por Sérgio Marone, é um escritor em crise de vendas, que recebe oferta para escrever um roteiro de cinema.

Policarpo Quaresma: Herói Do Brasil (1997), filme dirigido por Paulo Thiago (Foto: Divulgação)

Foi uma semana difícil para a arte nacional. Mesmo antes do país se refazer da morte de Paulo José, na quarta, a de Tarcísio Meira, no dia seguinte, nos deixou mais triste e neste looping eterno de notícias ruins que insiste em nos rodear. Muitas homenagens estão sendo feita aos dois, como as programações especiais do Telecine Cult e do canal Brasil, que exibe uma maratona este fim de semana, com os principais filmes protagonizados por Paulo José.

No telecine a programação é neste sábado (14), com os filmes Eles Não Usam Black-Tie, O Palhaço e Macunaíma, a partir das 16h10. No Canal Brasil são onze longas e um curta, a partir das 12h, sábado (14) e domingo (15). E a seleção, além dos três citados, traz clássicos como Todas as Mulheres do Mundo e Policarpo Quaresma, herói do Brasil.