Cinema do Center Lapa mantém preço promocional até o Dia das Crianças

Se você busca uma opção de lugar acessível para levar a garotada no feriadão do Dia das Crianças, saiba que pode contar com o Cine Imperial para fazer a animação de toda a família. A campanha Semana Maluca promovida pelo cinema do Center Lapa anunciou a prorrogação da promoção que vende ingressos a preço único de R$10 até o próximo dia 12, em todas as sessões.

Estão na programação os filmes: As Aventuras de Tadeo e a Tábua de Esmeralda, Mulher-Rei e A Órfã 2 - A Origem. Para deixar o dia ainda mais especial, o Cine Imperial irá proporcionar um momento de interação e ludicidade, com personagens clássicos das telinhas, brincadeiras como o Estoura Balões, onde a criançada pode ganhar cortesias como pipoca, doces e muito mais.

Para ter acesso ao cinema é obrigatório a apresentação do documento de identidade, quando solicitado, no momento da compra do ingresso e na entrada da sessão. Para evitar filas e aglomerações, acesse www.shoppinglapa.com.br e compre seu ingresso.