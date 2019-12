Cinema do MAM está com a programação temporariamente suspensa

A programação da Saladearte Cinema do MAM está temporariamente suspensa, segundo anúncio feito via redes sociais, na tarde desta terça-feira (17). Procurada pelo CORREIO, a responsável pela programação e pelo setor financeiro da Saladearte, Suzana Argollo, afirmou que uma falha no projetor foi o que motivou a pausa obrigatória.

Inicialmente, o circuito de cinema Saladearte havia divulgado que a programação foi suspensa "por motivo de força maior". Porém, para que não houvesse qualquer confusão com a polêmica em torno da realização de shows no MAM, apagou a publicação e esclareceu que o motivo foi o projetor recém-comprado. "Estamos trabalhando para resolver o problema o mais rápido possível. Informaremos assim que a questão for resolvida", diz um trecho da nova nota.