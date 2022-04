Cinema do Museu reabre com festival em homenagem a Marcelo Sá

O Circuito Saladearte reabre nesta quinta-feira mais uma sala do grupo: o Cinema do Museu, no Corredor da Vitória. E, para marcar a abertura, foi criado o Festival Marcelo Sá, que leva o nome do fundador do grupo, que morreu em janeiro deste ano, aos 56 anos.

Segundo Suzana Argollo, uma das curadoras da mostra e sócia da Saladearte, os filmes foram escolhidos com base principalmente no gosto pessoal de Marcelo. "A gente ouvia ele falar sobre esses filmes, via ele encantado. Conversei muito com Tião [outro sócio e amigo de Marcelo] e eu lembrava de alguns títulos e ele, de outros", diz Suzana.

Para abrir a mostra, foi escolhido Direito de Amar, dirigido por Tom Ford, que, além de cineasta, é estilista.

"É um filme muito parecido com Marcelo, que era um esteta, via estética em tudo. O filme tem um figurino maravilhoso e Marcelo chamava a atenção para o cabelo de Juliane Moore no filme, que é lindo".

Suzana diz que há também filmes mais "difíceis", como o pesadíssimo e impactante drama francês Irreversível, que tem uma chocante cena de estupro. O filme acabou entrando na programação depois de muita hesitação dos curadores, observa a sócia da Saladearte.

O drama francês É Apenas o Fim do Mundo também será exibido. "Marcelo sempre falava deste filme sempre que falávamos sobre curadoria de alguma mostra, ele citava, porque mexia com ele, com questões dele", revela Suzana. O filme conta a história de um jovem que está longe de casa há 12 anos e resolve encontrar os parentes mais próximos para informá-los que irá morrer em breve.

Outros filmes da mostra são As Horas; Sob a Areia; Casa Vazia e Amor à Flor da Pele. As sessões do Festival acontecerão diariamente até a próxima quarta-feira, às 19h. Nesta quinta-feira, a exibição de Direito de Amar terá entrada gratuita e os ingressos podem ser retirados a partir das 18h30, com limitação de 124 lugares, que é a capacidade da sala.

Além do festival, há na sala do Museu duas estreias: O Pacto, produção franco-americana dirigida por Bille August, e o brasileiro Pajeú. E continuam em cartaz filmes como Turma da Mônica - Lições, Belfast e No Ritmo do Coração, que venceu o Oscar de melhor filme neste ano.

Serviço

Reabertura da Saladearte Cinema do Museu (Corredor da Vitória)

Quinta-feira (7), 19h

Grátis

Ingressos devem ser retirados a partir das 18h30. Sujeito à lotação da sala