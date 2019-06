Cinema francês é destaque neste domingo (9)

Cansou dos blockbusters que dominam o circuito comercial? Não aguenta mais ouvir falar em X-Men e Vingadores? Então, corra para o Festival Varilux de Cinema Francês, que começou na quinta-feira e segue até o dia 19 em cinco espaços da cidade. E tem filme para todos os gostos: desde a ótima comédia romântica Amor à Segunda Vista até os contundentes Inocência Roubada e Graças a Deus, que abordam o abuso sexual contra crianças.

Neste domingo (9), logo cedo, às 10h30, na Saladearte do Cine Paseo, tem uma boa opção para ver em família: Asterix e O Segredo da Poção Mágica. A mais popular das HQs francesas ganha mais uma adaptação para os cinemas em forma de animação. Aqui, Asterix e Obelix precisam ajudar o Panoramix a encontrar um novo guardião para a poção mágica da Gália. Durante a viagem pela região, eles devem impedir que a receita mágica caia em mãos erradas.

Graças a Deus, de François Ozon

Para quem já gosta do personagem, um deleite. Para quem não o conhece, é uma grande oportunidade de se aproximar dele. Às 13h30, o filme tem mais uma exibição no Espaço Itaú Glauber Rocha.

E se você já estiver no Glauber, sugerimos que faça uma forcinha e assista aos dois filmes seguintes. Às 15h15, é hora de se emocionar com a clássica história de Cyrano de Bergerac (1990), com Gérard Depardieu interpretando o poeta sentimental apaixonado pela bela Roxanne. Mas, envergonhado por causa do tamanho de seu nariz, ele é incapaz de se declarar. Em vez disso, ele escreve belos e românticos textos e atribui a autoria deles ao charmoso amigo Christian. A jovem se apaixona por Christian, sem saber quem é o verdadeiro autor daqueles poemas.

Em seguida, ainda no Glauber, às 17h50, Cyrano Mon Amour, uma divertida história baseada no Cyrano original, que foi escrito em 1897 por Edmond Rostand (1868-1918). Nesta adaptação contemporânea, conhecemos os bastidores da criação da peça que se imortalizou e até hoje é exibida em teatros do mundo inteiro.

Aqui, o jovem Edmond está em crise de criatividade e há dois anos não escreve nada. Até que surge a chance de escrever um texto para um badalado ator francês, mas que também não anda em boa fase. Resta a Edmond lutar contra a falta de inspiração e, principalmente, contra o tempo, já que a peça estreará em poucos dias.

Cyrano de Bergerac (1990), com Gérard Depardieu

A nova adaptação é dirigida por Alexis Michalik, que estreia em longas e é um dos responsáveis pelo roteiro. Em conversa com o CORREIO, Alexis explica por que o personagem desperta tanto interesse nos franceses: "Cyrano é um maravilhoso perdedor e essa figura do perdedor interessa muito aos franceses, que preferem o resistente ao bem-sucedido. E ele é muito resistente: está sempre infeliz por causa de seu nariz e porque não pode confessar seu amor à mulher que ama".

Cyrano Mon Amour é a dica do dia para quem quer uma boa dose de romantismo e comédia. Às 20h50, está também no Cine Paseo.

Mas se quer um romance com um toque mais dramático, a opção é Quem Você Pensa que Sou, com Juliette Binoche. Uma das mais conhecidas atrizes francesas da atualidade vive uma mulher que cria um perfil falso no Facebook e se passa por uma pessoa 30 anos mais nova. Acaba se envolvendo virtualmente com um jovem rapaz, Alex (François Civil), alimentando sua própria fantasia. Enquanto isso, Alex leva o jogo a sério e acaba se apaixonando mesmo por ela.

Vem aí uma série de questões: até quando vale a pena sustentar uma mentira e brincar com o sentimento do outro? Qual o limite entre a mentira e a fantasia? É ético enganar o outro apenas para sustentar o seu desejo?

Há ainda uma outra questão, que é a solidão em dias contemporâneos, em que as redes sociais parecem nos preencher, mas, no fim, nos damos conta de que se trata de uma ilusão. O filme está na Saladearte da Ufba, às 21h.

Mas se quer algo mais denso, fique com Graças a Deus, dirigido por François Ozon, um dos nomes mais importantes do cinema francês contemporâneo. O filme mostra o caso de um homem que, já aos 40 anos, depois de casado e com filhos, resolve denunciar um padre que abusou dele quando era criança e ainda hoje prega junto a meninos. Às 16h40, na Ufba e às 18h10, no Paseo.

Um dos episódios mais importantes da história mundial contemporânea, a Revolução Francesa, está retratada em A Revolução em Paris, às 13h55, na Saladearte do Paseo. O épico dirigido por Pierre Schoeller (O Exercício do Poder/2011) é uma das épicos mais caras produções da história francesa, tendo custado mais de 15 milhões de euros. No elenco, atores como Louis Garrel (O Formidável/2017) e Gaspard Ulliel (Saint Laurent/2014). Às 13h55, no Paseo.

E se prefere mistério com um toque francês, a pedida do dia é O Professor Substituto, de Sebastien Marnier (Irrepreensível/2016). No suspense, um professor substitui um colega que se matou na frente dos alunos e tenta desvendar o mistério que um grupo de estudantes esconde. Às 16h10 no Paseo e no Glauber, às 20h.