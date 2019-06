Cinema premium será inaugurado no Shopping da Bahia

O Shopping da Bahia, em Salvador, acaba de fechar parceria com a UCI Orient e vai abrir, no terceiro piso, um novo complexo de cinema. O espaço premium contará com três salas e será instalado na Alameda Zélia Gattai. Um dos diferenciais ficará por conta das poltronas chaise lounge com mesas individuais. Além disso, haverá bilheteria e lobby com serviços exclusivos. O cinema, que deverá estar funcionando a partir do início de 2020, também terá a primeira tela Imax da Bahia – ela, a depender das medidas, pode ser duas ou três vezes maior do que uma tela convencional, que tem cerca de 5 metros de altura por 12 metros de largura.

Foto: Divulgação

Parabéns pra você

A presidente do Parque Social, Rosário Magalhães, comemorou seu aniversário, ontem, nos Estados Unidos. Está em Miami, ao lado do marido, o presidente da Rede Bahia, Antonio Carlos Júnior. Em conversa com a coluna, Rosário destacou que comemorar a vida é acima de tudo agradecer a Deus e procurar usufruir o melhor de cada momento.

Foto: Divulgação

Made in Bahia

Projetado pelo arquiteto Isay Weilfeld, o Teatro Unimed, que será inaugurado no dia 27 de agosto, no Santa Augusta, em São Paulo, terá um total de 249 lugares, além de dois camarins. A programação ficará a cargo da cineasta e diretora cultural baiana Monique Gardenberg. A previsão é que, além de peças teatrais, o espaço também receba espetáculos de dança.

Foto: Divulgação

Passaporte

O médico baiano Alberto Cordeiro embarca nos próximos dias para a Itália. Entre quinta e domingo, Cordeiro participará de festas e lançamentos da Dolce & Gabanna na Sicília. De lá, ele seguirá para Porto Cervo, onde se hospedará no Cala di Volpe, um deslumbre encravado em uma das baías da Costa Esmeralda. Alberto é um dos dermatologistas mais famosos do país – atualmente, ele atende pacientes ilustres como Ivete Sangalo, Thaís Araújo e Sabrina Sato.

Foto: Divulgação

Entre aspas

O cônsul da Romênia na Bahia e presidente da Abrescco, Antonio Peres Júnior, recebeu a coluna para entrevista exclusiva sobre a importância do acordo de mercado livre firmado, anteontem, pelo Mercosul e a União Europeia. Na ocasião, Antonio destacou que “em termos práticos, esse acordo vai dar a possibilidade, por exemplo, de se tomar um bom vinho espanhol, francês, italiano ou romeno a um preço muito mais viável”. A entrevista na íntegra pode ser conferida no site do CORREIO.



Olho do dono

O executivo Simon Falic, sócio da Duty Free Americas, desembarcará na capital baiana para acompanhar o lançamento de sua nova loja, a DFA Shop Salvador, no aeroporto de Salvador. A loja que tem 845 m2 de área, dividida em dois andares, será

inaugurada na próxima quarta-feira.



Celebração

A noite da última sexta-feira foi especialmente animada na Varanda do Restaurante Amado, em Salvador. Por lá, aconteceu o jantar em comemoração aos 39 anos da Prevdent. O encontro, além do aniversário, deu início ao projeto Prevdent 40 anos, que envolve a realização de eventos científicos e de atualização de profissionais e colaboradores da famosa clínica odontológica, em 2020. Uma grande festa também será promovida no ano que vem para celebrar as quatro décadas do grupo.

Chuva de arroz

O deputado estadual baiano Luciano Simões Filho e a médica veterinária Milena Argolo irão se casar no dia 5

de julho, em Salvador. A cerimônia e a recepção vão acontecer no Instituto Feminino da Bahia, reunindo diversos políticos.