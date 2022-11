Cinema realizado por negros é destaque em streaming gratuito; veja como assistir

A história da cinematografia brasileira tem poucos filmes protagonizados por negros e, menos ainda, dirigidos por negros. Mas, nos últimos anos, essa produção tem aumentado significativamente e uma parte desse acervo está disponível no Itaú Cultural Play, streaming gratuito que trabalha exclusivamente com produções brasileiras (clique aqui para acessar).

Para marcar o Dia da Consciência Negra, neste domingo (20), que tal dar uma garimpada na seção Cinema Negro Brasileiro, que o serviço disponibiliza? Ali, estão dois documentários que chegaram nos últimos dias à plataforma, ambos dirigidos por mulheres negras: Chico Rei Entre Nós, de Joyce Prado, e O Caso do Homem Errado, de Camila Moraes.

Chico Rei Entre nós, de 2020, parte da história do lendário rei congolês que dá nome ao filme, que foi tirado à força de sua terra natal no final do século XVIII e escravizado no Brasil. A partir de seu personagem principal, o filme mostra a trajetória de resistência das pessoas negras e seus coletivos durante o período da escravidão, em uma perspectiva negra sobre parte da história brasileira.

O Caso do Homem Errado narra o caso do operário negro Júlio César, confundido com um assaltante e executado pela polícia do Rio Grande do Sul, em 1987. A história do jovem é contada por meio de depoimentos como o de Ronaldo Bernardi, autor das imagens que tornaram o caso conhecido, o da viúva do operário - Juçara -, e de especialistas na luta pelos direitos humanos e membros do movimento negro brasileiro.

á ainda outro documentário, um clássico nacional do gênero: A Negação do Brasil, de Joel Zito Araújo. O longa-metragem mostra como era a presença dos negros na televisão brasileira nos anos 1960 até o ano 2000, quando o filme foi lançado. No doc, Joel denuncia os estereótipos a que os negros eram submetidos na nossa dramaturgia, com depoimentos de importantes artistas como Milton Gonçalves, Léa Garcia, Zezé Motta e Ruth de Souza.

A cineasta baiana Paula Gomes também tem dois filmes incluídos no Itaú Play, ambos protagonizados por negros. O doc Jonas e o Circo Sem Lona (2012) mostra a história de um garoto que sonha em trabalhar num circo e monta, no fundo de sua casa, um circo improvisado, onde treina os amigos e monta espetáculos para os vizinhos. O outro filme de Paula é Balú, sobre um menino que quer encontrar seu cãozinho perdido e perambula pelas ruas determinado a recuperá-lo.

Spike Lee

Um dos cineastas negros de maior importância da história do cinema, Spike Lee tem diversos filmes espalhados em plataformas de streaming. Pra começar, o clássico Faça a Coisa Certa (1989), uma das obras mais impactantes sobre o racismo que o cinema americano já produziu e que está no Prime Video. Passado no Brooklyn, o drama mostra o conflito entre um italiano dono de uma pizzaria e os moradores do bairro nova-iorquino, que é majoritariamente negro e onde a cultura negra é muito presente.

Também no Prime, está Malcolm X (1992), um épico biográfico sobre o influente líder nacionalista negro, desde o início de sua atuação como gângster, até seu ministério como membro da nação do Islã. A Netflix tem o primeiro filme que projetou o diretor, Ela Quer Tudo (1986), e também o mais recente, Destacamento Blood (2020).

A comédia Ela Quer Tudo, que inspirou uma série homônima também da Netflix, conta a história de uma jovem negra do Brooklyn que tem três namorados de perfis diferentes, mas que ainda assim não a satisfazem. Destacamento Blood mostra quatro veteranos negros que voltam ao Vietnã décadas depois do fim da guerra, em busca dos restos mortais de seu líder e a fortuna em ouro que ajudaram esconder.

Angela Davis

O Fantástico exibe neste domingo (20) a entrevista que Maju Coutinho fez com a ativista estadunidense Angela Davis (foto acima), a primeira exclusiva para uma TV brasileira. Filósofa, escritora, professora, reconhecida por sua luta antirracista e feminista, ela teve seus discursos lançados na coletânea O Sentido da Liberdade e Outros Diálogos Difíceis. Racismo, sistema penitenciário, feminismo, estão entre os assuntos da conversa.

Balé Folclórico

O mais novo espetáculo do Balé Folclórico da Bahia , O Balé Que Você Não Vê, será apresentado neste domingo (20) com ingressos a R$ 1 no Teatro Castro Alves, às 11h. Os bilhetes são vendidos apenas no dia do evento, no local, a partir das 9h, com acesso imediato à plateia do teatro. A direção geral é de Vavá Botelho e a direção artística, de José Carlos Arandiba (Zebrinha).

Tudo por um Avião

Chegou à Netflix o documentário Pepsi, Cadê Meu Avião? Em quatro partes, conta a história de um jovem que decidiu testar uma promessa de uma propaganda da Pepsi, que prometia um jatinho a quem conseguisse juntar sete milhões de pontos numa promoção. Para isso, era necessário consumir US$ 700 mil em refrigerante. Leonard então reuniu amigos para conseguir os pontos, mas a empresa se recusou a presentear o garoto com o avião, o que gerou uma batalha judicial histórica.