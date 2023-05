Cinema Walter da Silveira exibe filme Sem Descanso, seguido de bate-papo

A Sala de Cinema Walter da Silveira, que fica na Biblioteca dos Barris, em Salvador, recebe a exibição do filme Sem Descanso, seguida de bate-papo, neste sábado (13), às 14h. A entrada é gratuita.

O evento é realizado pela produção de impacto do filme em parceria com a Rede ao Redor - grupo de estudos e intervenção comunitária e faz parte da agenda do #IHACPresente, ambos do IHAC/UFBA.

A exibição do filme será seguida de uma conversa que contará com a participação de Bernard Attal, diretor do filme; Jurandy Silva, protagonista do filme e pai de Geovane Mascarenhas; Rute Fiuza, mãe de Davi Fiuza, desaparecido forçado desde 2014; e Samuel Vida, professor e coordenador do Programa Direito e Relações Raciais.

Sinopse

Em 2014, Geovane Mascarenhas, um jovem nascido na periferia de Salvador, foi preso pela polícia militar e nunca mais foi visto. Dados comprovam que a polícia brasileira é a mais violenta do mundo e que as vítimas são principalmente os jovens negros. Os casos raramente são investigados. Mas o pai de Geovane não descansou até encontrar o paradeiro de seu filho. O documentário apresenta a investigação do caso, com um debate sobre as raízes históricas e sociais da brutalidade policial.

Sem Descanso é um retrato duro e realista da violência policial nas periferias, que expõe o descaso com que a população negra e pobre é tratada pelas autoridades.

SERVIÇO

Evento: Exibição do filme Sem Descanso, seguida de bate papo

Data: 13 de maio de 2023

Horário: 14 h

Gratuito

Local: Sala de Cinema Walter da Silveira, Biblioteca dos Barris

Rua General Labatut, 27, Barris, Salvador - BA