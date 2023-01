Cinzas do surfista Márcio Freire são jogadas em praia de Salvador

Amigos e familiares de Márcio Freire se reuniram na manhã desta terça-feira (18), no Farol da Barra, para homenagear o surfista. Na cerimônia, parte das cinzas dele foi jogada no mar. Lenda do esporte, o baiano morreu no início de janeiro, aos 47 anos, depois de sofrer um acidente ao descer de um dos "paredões" de Nazaré, em Portugal.

A praia da Barra foi escolhida por ter sido o local onde Márcio cresceu e começou a surfar, aos 9 anos. Os pais dele estiveram presentes na despedida, assim como o irmão Bruno e o amigo Danilo Couto, um dos Mad Dogs - trio de surfistas formado pela dupla ao lado de Yuri Soledade.

Os amigos e familiares presentes fizeram um círculo ao lado do Farol da Barra, onde rezaram por Márcio. Surfistas também se reuniram dentro do mar para fazer uma roda em homenagem ao amigo.

Uma parte das cinzas do baiano já havia sido jogada em Nazaré, local de sua morte. Outra ainda será deixada em Jaws, no Havaí, onde o baiano morou por muito tempo.

Surfista de ondas gigantes, Márcio Freire morreu no dia 5 de janeiro, aos 47 anos, ao sofrer um acidente quando descia de um dos "paredões" de Nazaré, em Portugal. Ele foi resgatado pelos socorristas, mas já estava em parada cardíaca, segundo as autoridades marítimas locais. Márcio não reagiu à manobras de reanimação e morreu no local.

Foi a primeira morte de um surfista na região, que é conhecida mundialmente por suas ondas gigantes. Outros profissionais já sofreram acidentes sérios no local, como os brasileiros Maya Gabeira e Pedro Scooby, mas sobreviveram.