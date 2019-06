Circuito da Longevidade Bradesco chega a Salvador no domingo

O Circuito da Longevidade Bradesco Seguros chegará à oitava edição em Salvador no domingo (30), com provas de corrida (6km) e caminhada (3km) na Praça de Piatã. As largadas serão dadas às 7h (corrida) e às 8h30 (caminhada).

A prova de corrida tem caráter competitivo, com premiação para os cinco primeiros colocados – o vencedor, por exemplo, ganhará R$ 5 mil. Já a caminhada é indicada para pessoas que não praticam atividade física com regularidade, mas querem se exercitar.

A entrega dos kits ocorrerá no sábado (29), no local do evento, das 9 às 17h. Na ocasião, os participantes poderão realizar avaliação física e teste de pisada gratuitamente. O mesmo acontecerá na data da prova.

As inscrições já estão encerradas. De acordo com a organização, a renda obtida com as inscrições será destinada a uma entidade de cunho assistencial indicada pela Prefeitura de Salvador.

Depois da capital baiana, o Circuito da Longevidade passará por Rio de Janeiro e Porto Alegre.