Circuito de Corridas completa 10 edições em Salvador

No próximo domingo (4) acontece a 10ª edição do Circuito de Corrida em Salvador. O evento terá largada no Clube Espanhol, na Ondina, às 6h da manhã e possui os percursos de 1km, 5km e 10km. Todas as 3.500 vagas já foram preenchidas pelos corredores soteropolitanos.

Os inscritos podem retirar seus kits com camisa, ecobag e brindes a partir do próximo sábado (3), das 8h às 17h, no Clube Espanhol. É necessário que os corredores apresentem documento com foto, CPF e comprovante de pagamento para a retirada do material.

Os três primeiros colocados nas distâncias de 5km e 10km ganham um troféu. Também há uma premiação em dinheiro para os primeiros colocados nessas distâncias.

Todos os participantes inscritos que concluírem o percurso escolhido previamente vão receber medalhas de participação.

Vice-presidente comercial das Farmácias Pague Menos, organizadora do evento, Patriciana Rodrigues aponta que que o circuito "representa uma grande conscientização contra o sedentarismo e a favor da cidadania e responsabilidade social".

A programação completa do evento está disponível no site www.paguemenos.com.br/circuitodecorridas.