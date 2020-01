Circuito de Futevôlei será promovido pelo Shopping Bela Vista

O Shopping Bela Vista se prepara para virar uma arena esportiva. Entre os dias 31 de janeiro e 02 de fevereiro, o empreendimento promoverá o Circuito Bela Vista de Futevôlei, recebendo as participações das categorias Qualify do Brasileiro série A, intermediário (B com C) e série C.

O torneio acontecerá no Deckpark, localizado na área externa do local. Para se inscrever, interessados devem entrar em contato no número (71) 98886-2309.

Além do Circuito, o shopping também vai apoiar o Campeonato Brasileiro de Futevôlei, que rolará no Jardim de Alah, de 07 a 09 de fevereiro, das 8h às 17h. As categorias serão Profissional Feminino e Profissional Masculino.

As duas ações fazem parte do Bela Vista de Verão, que inclui atividades interativas, atrações infantis, shows, brincadeiras e foodtrucks. O projeto será aberto também no dia 31 de janeiro e seguirá até 16 de fevereiro, com acesso mediante a doação de 1kg de alimento não perecível.