Circuito do pipi: onde encontrar um banheiro digno em Barra-Ondina; preço vai até R$ 10

Domingo de Carnaval, você sai dos Filhos de Gandhy no Campo Grande e desce a ladeira da Barra para curtir o circuito Dodô. No percurso, bebe uma água de coco para reidratar. Quando pisa na Barra, a vontade de ir ao banheiro já maltrata. Às 19h - ou talvez em qualquer horário - o banheiro químico não é nem sequer uma opção. Nas ruas, aquele "cheirinho de carnaval", também conhecido como urina. Mas você quer alguma dignidade para fazer as necessidades fisiológicas. Qual a alternativa?



No domingo e em todos os dias do Carnaval quem tem casa ou trabalha no circuito da Barra-Ondina aproveita para lucrar um pouco com a necessidade do dinheiro limpo. Na rua Oswaldo Ribeiro, em Ondina (perto do monumento das Gordinhas, um bar cobra R$ 10 para usar o banheiro com direito a papel higiênico e pia para lavar as mãos.

No início do circuito, próximo ao Farol da Barra, Paulo César fica de segurança do banheiro do Terraço do Farol. Lá, cada pessoa que queira usar o banheiro e depois ter acesso a papel higiênico e lavar a mão, paga R$ 5.

Já para quem prefere algo mais vazio, uma opção pode ser a rua Dom Marcos Teixeira. Na rua transversal à avenida Oceânica e paralela ao Beco da Off, a maioria dos estabelecimentos oferece o banheiro. Carla Mochnacz, 38 anos, aproveita seu salão (Karla Mochnacz) para lucrar e ajudar tanto foliões como trabalhadores do carnaval.

"Eles acabam procurando tanto que a gente faz isso. Carnaval eles vêm aqui e perguntam se está carregando celular, se tem banheiro", explica a cabeleireira. Desde 2016, ela transforma o salão de beleza em um centro para carregamento de celular, banheiro e banho. Os banhos são para ambulantes, das 7h às 19h, e custam R$ 3. Durante o carnaval, para não perder o espaço, os ambulantes dormem na avenida. O banheiro é aberto para os foliões às 19h e custa R$ 3. Se quiser aproveitar para carregar o celular, custa R$ 5.

Carla conta que a procura garante o pagamento do IPTU do ano todo e algumas contas atrasadas. Ao lado de seu salão, a família do Santê Moda Praia aproveita o Carnaval para customizar abadás e vender o uso do banheiro e do banho há mais de 15 anos. "A gente não tem placa, mas tem muita galera que já sabe. Os barraqueiros já vêm todo ano, e eles mesmos indicam clientes", conta Larissa Souza, 26 anos. Um pouco na frente, na Mercearia do Galego, o banho é R$ 6 e o uso do banheiro R$ 3.

Saindo da ruela, a avenida Almirante Marques de Leão também oferece alternativas. O Cheirin Bão - Empório Mineiro indica bem grande, no tapume preto que o cobra, que oferece o serviço de banheiro. Para utilizar, são cobrados R$ 5.

Mas nem todo mundo gosta de oferecer o banheiro. No encontro da avenida Marques de Leão e da Marquês de Caravelas, a assistência técnica Brother's Tech cobra R$10 pelo uso. "Como a gente é comércio, não queríamos disponibilizar [o banheiro]. A gente coloca um valor alto para a galera não vir, mas tem gente que vem da mesma forma", conta Yonatan Guertzenstein, 23 anos. De acordo ele, cerca de 20 pessoas se dispõem a pagar R$ 10 para usar o banheiro por dia no carnaval.

O caminho continua até a saída do Morro do Cristo para o Shopping Barra, na avenida Centenário, onde um banheiro da prefeitura é disponibilizado. O local aparece como um oásis para quem curte o Carnaval entre o Morro do Gato e o Morro do Cristo. "Estou desde o Cristo procurando um lugar pra fazer xixi, esse foi o primeiro lugar que eu vi", conta Jenifer Santos, 26 anos.

Agora, uma má notícia: quem curte o carnaval na Ondina tem poucas opções de banheiro. A ideia é aproveitar logo o banheiro da prefeitura na saída do Jardim Apipema para o circuito, ou no fim, na rua Helvécio Carreiro Ribeiro. Nesta rua, alguns empreendedores vendem o uso do banheiro e chega a fazer fila. Em um dos estabelecimentos, uma pessoa paga R$ 3 para usar a privada e duas pagam R$ 5, em promoção.



Há ainda banheiros gratuitos com ar-condicionado que você pode encontrar na Marquês de Caravelas (Barra) e na avenida Milton Santos (Ondina), por exemplo.

O Correio Folia tem patrocínio da Clínica Delfin, apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio da Jotagê e AJL.