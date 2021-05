Circuito Saladearte revela dificuldades e prevê retorno após "expansão da vacinação"

O grupo baiano Circuito de Cinema Saladearte divulgou comunicado, nesta sexta (21), sobre a situação atual e previsão de retorno às atividades. De acordo com o comunicado, a Saladearte tem feito um "imenso e continuado esforço administrativo e financeiro para manter o Circuito em condições de reabrir".



Confira a íntegra do comunicado divulgado no site e nas redes sociais do grupo Saladearte.



"O Circuito de Cinema Saladearte vem concentrando todos os esforços para, com segurança, reabrir as nossas salas quando for possível. Desde o início da pandemia, quando os cinemas tiveram que ser fechados, houve intervalos em que as salas foram autorizadas a funcionar, como ocorre agora. Porém, temos visto que as autoridades, mais uma vez, sinalizam a possibilidade de novas ações de prevenção, em razão do aumento do número de casos, o que pode exigir um novo fechamento.



Diante disso, o nosso esforço e preocupação são equilibrar segurança, manutenção das salas e planejamento estrutural da retomada de nossas atividades. Avaliamos que, nesse sentido, é prudente aguardarmos a expansão da vacinação e a consequente estabilização do quadro da pandemia.



Entretanto, até lá, será preciso um imenso e continuado esforço administrativo e financeiro para manter o Circuito em condições de reabrir! Não tem sido fácil e, nós do Circuito, temos pensado em maneiras de tornar viável a sobrevivência da Saladearte à essa crise.



Somos o maior Circuito de rua do Norte e Nordeste do país. Oferecemos, há mais de 20 anos, uma programação diferenciada em espaços especialmente aconchegantes, com cafés e áreas abertas! Sempre valorizamos a integração do Circuito com a cena cultural local e promovemos a dinamização da experiência do Cinema, com iniciativas parceiraas como os encontros Cinematógrafo!



Para retomar tudo isso e continuar valorizando e reinventando a experiência cultural e artística do Cinema, precisaremos do apoio de cada um de vocês. Por favor, aguardem notícias nossas! Juntos, vamos superar esse momento difícil!"