Cirino marca após falha de Volpi e Athletico-PR vence São Paulo

Com um gol aos 44 minutos do segundo tempo, o Athletico-PR derrotou o São Paulo por 1x0, neste domingo (10), no Morumbi, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Marcelo Cirino balançou as redes se aproveitando de uma falha do goleiro Tiago Volpi no lance: "Assumo a responsabilidade. Completamente minha. Fui tentar segurar a bola, mas acabou passando. Acabamos perdendo por esse lance", lamentou o jogador tricolor.



Foi a segunda derrota consecutiva do São Paulo no Morumbi, onde na última quinta-feira o time havia sido superado pelo Fluminense por 2x0, pela rodada anterior do Brasileirão. Após a partida, a torcida são-paulina ecoou uma sonora vaia protestando contra os jogadores.



Com a derrota, o São Paulo estaciona nos 52 pontos, na quinta colocação, perde a oportunidade de ultrapassar o Grêmio e termina a rodada fora do G4, zona de classificação que garante uma vaga diretamente à fase de grupos da Copa Libertadores.



O Athletico-PR chegou aos 50 pontos, na sexta colocação, mas já tem vaga garantida na competição continental por ter faturado o título da Copa do Brasil nesta temporada. Essa também foi a oitava derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro, sendo a terceira sofrida no Morumbi. O time do Paraná chega ao 14º triunfo na competição, e o quinto como visitante.



Na 33ª rodada, o São Paulo tenta a reabilitação no clássico paulista contra o Santos, sábado, na Vila Belmiro. No domingo, o Athletico-PR recebe o Botafogo, na Arena da Baixada, em Curitiba



São Paulo e Athletico-PR fizeram um primeiro tempo movimentado, aberto, no qual as melhores chances foram criadas pelo time paulista. O visitante optou por se defender e saiu rapidamente nos contra-ataques, puxados por Nikão e Marcelo Cirino. Apesar da correria imposta aos zagueiros do São Paulo, o time paranaense falhou no último lance, e não conseguiu concluir com perigo ao gol Tiago Volpi.



O São Paulo se arriscou mais, tomou a iniciativa do jogo, mas encontrou dificuldade de penetração quando esteve próximo da área do Athletico-PR. Quando conseguiu concluir a gol, parou em Santos, que fez três defesas importantes.



A primeira delas foi aos 7, quando Reinaldo chutou da entrada da área, a bola desviou em Robson Bambu, mas Santos conseguiu espalmar para escanteio. Aos 21, o goleiro do Athletico saiu jogando errado com os pés, mas se recuperou no lance e defendeu o chute de Pablo que, na marca de pênalti, não aproveitou a chance para abrir o placar.



A última boa chance são-paulina na primeira etapa aconteceu aos 34, quando Antony arriscou de fora da área e o goleiro atlheticano fez a defesa no centro do gol.



O segundo tempo apresentou o mesmo panorama da etapa inicial, com o São Paulo no ataque e o Athletico buscando os espaços deixados no setor defensivo do adversário. Mas, desta vez, o time paranaense melhorou a marcação e não permitiu ao São Paulo chegar com o perigo.



Aos 21, o time paranaense criou a sua melhor oportunidade até então, quando Lucho González recebeu passe de Nikão dentro da área e chutou com muito perigo à esquerda do gol de Volpi.



O São Paulo esteve próximo do gol aos 26, quando a defesa do Athletico bobeou e Gabriel Sara dividiu dentro da pequena área. A bola passou com perigo à direita do gol de Santos.



Fernando Diniz ainda tentou, através de alterações, deixar o São Paulo mais ofensivo, mas o Athletico-PR se postou bem e não permitiu uma pressão nos minutos finais.



E quando a partida caminhava para o empate, uma falha de Tiago Volpi deu a vitória ao Athletico. Aos 44, após boa jogada individual de Vitinho pela esquerda, Marcelo Cirino arriscou de fora da área, o goleiro são-paulino caiu para fazer a defesa, mas a bola tocou na sua mão esquerda e foi parar nas redes.