Ciro adia vinda à Bahia para dia 30 e decide participar do Dois de Julho

Pré-candidato do PDT à Presidência da República, o ex-ministro Ciro Gomes adiou a visita de quatro dias ao estado, marcada para começar ontem, e remarcou a vinda para o dia 30. A mudança de data foi resultado da covid. Ao testar positivo no início de maio, Ciro foi obrigado a empurrar toda a agenda de pré-campanha para a frente. A alteração no calendário deu ao pedetista a chance de participar novamente do Dois de Julho, que volta a ser realizado presencialmente após um hiato de dois anos. A intenção é repetir o mesmo ritual da campanha de 2018, quando ele foi uma das estrelas políticas nas homenagens pelos 195 anos da Independência da Bahia.

A praça é nossa

Além de Salvador, onde teve 14,4% dos votos na sucessão passada, Ciro pretende visitar cidades baianas onde conquistou mais de 10% em 2018. Entre as quais, Alagoinhas, atualmente o nono maior colégio eleitoral do interior. O périplo do ex-ministro inclui ainda municípios governados pelo PDT, como Araci, 45º no ranking.

Hino da independência

Durante a passagem pela Bahia, Ciro Gomes terá uma conversa com o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, pré-candidato ao governo do estado pela União Brasil. No encontro, o ex-ministro deve tentar trazer a corrida presidencial para o centro da mesa. Contudo, aliados de Neto garantem que, apesar da simpatia que tem pelo pedetista, o interesse dele é manter independência em relação à disputa nacional e manter problemas e soluções para Bahia no foco da campanha.

Causa e efeito

Para juristas com acesso aos bastidores da Faroeste, a decisão que anula a transferência de 366 mil hectares no Oeste baiano para um ex-borracheiro, revelada ontem pelo site Política Livre, mostra que o caso mudou a postura em parte da cúpula do Tribunal de Justiça. A recusa em contrariar o esquema de grilagem praticamente sumiu.

Movimento na roça

Cresceu o interesse de líderes da oposição sobre a suposta compra de fazendas no Vale do Rio de Contas por um político graúdo da Bahia. A turma já pôs o nariz na trilha para farejar o rastro.

Agora, só depois

Como antecipou a coluna no fim de maio, as moscas já tomaram conta da Assembleia Legislativa antes do São João, e não depois, como é de praxe em todos os anos eleitorais. A sessão convocada ontem para votar quatro projetos enviados pelo governo do estado caiu por falta de quórum.

Show do milhão

Gigante do ramo de equipamentos agrícolas, a New Holland sintetiza com precisão o sucesso da Bahia Farm Show e o boom de negócios gerados pelo agro baiano. No estande da empresa, só uma das colheitadeiras disponíveis, com valor unitário de R$ 4,2 milhões, teve todas as suas 38 unidades comercializadas em dois dias de evento. O representante da New Holland na feira afirmou que, se tivesse mais 40 disponíveis, seriam vendidas também.