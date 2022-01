Ciro chamada Moro de 'figura exótica' e cobra resposta do ex-juiz para debate

O pré-candidato à Presidência da República nas eleições deste ano Ciro Gomes (PDT) chamou o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro (Podemos), também pré-candidato ao Planalto, de "figura exótica" ao postar vídeo nesta quarta-feira, 12, no Twitter. Na gravação, Ciro cobra resposta de Moro ao seu convite para um debate.



"Ontem, essa figura exótica, para ficar aqui numa palavra mais delicada, Sérgio Moro, esteve numa entrevista com meu amigo Mário Kertész na Rádio Metrópoles, Salvador. E você precisava ver a valentia do homem, parecia ele enfrentando os corruptos do PT, que era moleza. Dizia assim: eu aceito debater com quem quer que seja, porque eu sou o mais preparado".



Ciro afirma que há três meses mandou uma carta a Moro o convidando para debater com ele, e que o ex-ministro respondeu que "tá lá no ponto, para o Mário Kertész chamar o debate agora" Ciro disse ainda que topa fazer o debate na Globo, e até na sede da CIA se Moro quiser.

Sérgio Moro passou todo o dia de ontem sem responder se topa ou não debater comigo. Isso depois de dizer numa entrevista que aceita debater com qualquer um. Aproveitei a CIRO GAMES de ontem pra reforçar o convite e estou esperando o retorno. E aí, Moro? #DebateCiroeMoro pic.twitter.com/kbyVQ1JAcC — Ciro Gomes (@cirogomes) January 12, 2022

Em postagem na mesma rede, Ciro afirmou que ainda não recebeu nenhuma resposta do ex-ministro. "Mas um tema que gostaria de debater com ele é a sua intenção absurda de privatizar a Petrobras, crime que nem a dupla Guedes-Bolsonaro cometeu", criticou.Ciro questiona ainda se Moro propõe a privatização da estatal "por pura ignorância ou se faz parte da estratégia entreguista, de destruição do patrimônio nacional", que, segundo o pedetista, o ex-ministro começou com a Operação Lava Jato.