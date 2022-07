Ciro Gomes chega a cortejo do 2 de Julho acompanhado de ACM Neto

O pré-candidato a presidente Ciro Gomes (PDT) marcou presença nos festejos em homenagem à Independência do Brasil na Bahia, neste 2 de julho. Logo na manhã deste sábado, ele participou do cortejo no no Largo da Lapinha, na companhia de figuras importantes no cenário político.

Ciro estava acompanhado do ex-prefeito e atual candidato a governador ACM Neto, de Felix Mendonça, presidente do partido na Bahia, e do ex-secretário de Saúde da cidade e atual pré-candidato a deputado federal, Leo Prates. Também no cortejo, o senador Otto Alencar chamava a multidão para ir ao encontro de Ciro Gomes.

O evento contou ainda com a presença de Roberto Rodrigues, vice-presidente do movimento negro do PDT. "É a festa do povo negro da Bahia, e Ciro veio abraçar o povo da independência. Nesse momento de final de pandemia, nós estamos muito felizes com Ciro na Bahia. E o PDT continua aliadissímo com o nosso futuro governador da Bahia, ACM Neto", declarou.

