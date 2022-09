Ciro Gomes cumpre agenda em Salvador nesta terça-feira (13)

O candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) volta a Salvador nesta terça-feira (13) para mais uma agenda de campanha em solo baiano. Junto com a candidata a vice-presidente, Ana Paula Matos (PDT), participa de um evento voltado à pessoa com deficiência, na Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE), às 15h, na sede da instituição, na Pituba.

O evento intitulado “Unidos pela inclusão da pessoa com deficiência na Bahia e no Brasil” contará com representantes de diversas entidades do segmentos, incluindo deficiência física, intelectual, visual, auditiva, múltipla, deficiência por síndromes e doenças raras. A Apae Salvador é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, que tem a finalidade de prestar assistência integral às pessoas com deficiência intelectual.

À noite, Ciro e Ana Paula fazem a live Ciro TV em Salvador. O programa acontece todas as terças, quintas e sábados em diferentes lugares do Brasil.