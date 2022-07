Ciro Gomes torce o pé e deixa desfile do 2 de Julho mais cedo

O pré-candidato à presidência Ciro Gomes precisou deixar o desfile em comemoração à Independência da Bahia mais cedo. Ele torceu o pé quando caminhava em meio à multidão.

O representante do PDT nas eleições voltou para o hotel onde está hospedado, no bairro do Campo Grande, e vai participar de um encontro com os militantes e apoiados durante a tarde.

Ciro participava do cortejo, na Lapinha, ao lado do ex-prefeito e atual candidato a governador ACM Neto, de Felix Mendonça, presidente do partido na Bahia, e do ex-secretário de Saúde da cidade e atual pré-candidato a deputado federal, Leo Prates.

*Com supervisão da subeditora Fernanda Varela