Ciro Gomes visita Salvador em apoio à candidatura de Leo Prates

O ex-ministro Ciro Gomes esteve em Salvador nesta quarta-feira (11) para anunciar apoio à pré-candidatura do secretário municipal de Saúde, Leo Prates (PDT), a prefeito. Durante a visita, Ciro concedeu entrevistas, conversou com movimentos sociais e virtuais candidatos do partido à Câmara de Vereadores da capital e almoçou com empresários.

No primeiro compromisso do dia, o pedetista disse ao radialista Mário Kertesz, em entrevista à Rádio Metrópole, que está alegre por voltar ao estado. “Eu não esqueço jamais, sempre que eu venho à Bahia, das emoções que essa terra já deu ao Brasil, historicamente e contemporaneamente”, afirmou.

Logo após a entrevista, Ciro visitou o Museu Eugenio Teixeira Leal, no Pelourinho, onde concedeu entrevista coletiva. Na ocasião, Prates, que acompanhou o ex-ministro, apresentou 12 diretrizes de seu plano de governo, caso dispute a prefeitura de Salvador pelo PDT.

“Eu realmente acredito que ACM Neto (DEM) é o melhor prefeito do Brasil, mas a lei não permite mais uma reeleição. Ciro é o maior nome da oposição e é nosso candidato à Presidência da República. É um grande orgulho ter o apoio de Ciro à minha pré-candidatura”, afirmou Prates.

Ao fim da coletiva, o ex-ministro se encontrou com movimentos sociais e pré-candidatos do partido.

Antes de se despedir, Ciro almoçou com representantes da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo da Bahia (Fecomércio), na Casa do Comércio.

De acordo com Prates, a agenda do pedetista na capital baiana começou por volta das 8h e terminou às 15h. O ex-ministro segue para São Paulo onde participará do ato de união do PDT com o PSB, com foco na candidatura do ex-governador Márcio França a prefeito da capital paulista.