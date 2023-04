Citroën apresenta C3 para sete pessoas

Até setembro no ano passado, quando a nova geração do C3 estreou, a Citroën passou meses com apenas um veículo de passeio no seu portfólio, o C4 Cactus. No entanto, no último trimestre eles vão ganhar a companhia do C3 AirCross, SUV que foi apresentado nesta semana.

O veículo terá opção para cinco e sete pessoas e é montado sobre a plataforma CMP, a mesma do C3 hatchback. Porém, é um veículo com 4,32 metros de comprimento e 2,67 m de distância entre-eixos, o hatch é 34 centímetros mais curto e tem 13 cm a menos na medida entre os eixos. O porta-malas é grande, tem capacidade para 489 litros.

O acabamento interno é um pouco melhor do que o do C3 Grande, o bagageiro tem capacidade para até 489 litros

A Citroën não divulgou detalhes sobre a mecânica, mas confirmou que serão duas opções. As versões de entrada devem adotar o 1.6 litro, que rende 120 cv de potência e 15,7 kgfm de torque. A outra propulsão será o 1 litro turbo da Fiat, já utilizada no Pulse e no Fastback - rende 130 cv e 20,4 kgfm.

Os preços não foram divulgados, mas devem partir de R$ 100 mil, afinal, será rival do Chevrolet Spin, que custa inicialmente R$ 104 mil.

HAUS TEM DESTAQUE INTERNACIONAL

O grupo baiano GNC, que recentemente foi renomeado para Grupo New Chase, segue colecionando prêmios. Depois do reconhecimento da BMW do Brasil à Haus, concessionária do fabricante alemão em Alagoas, Bahia e Ceará, a empresa foi premiada como o melhor representante da marca na América Latina.

Além disso, a Haus de Fortaleza foi reconhecida pela BMW pela melhor performance de vendas e de satisfação dos clientes, disputando com concessionárias do México até a Argentina.

A VOLTA DA S10 MIDNIGHT

A atual geração da S10 chegou em 2012, de lá para cá, foi aperfeiçoada e ganhou novas versões. Uma delas é a Midnight, que está de volta ao portfólio da picape média depois do sucesso conquistado com a edição produzida em 2019.

Posicionada próxima às versões LT e Z71, tem grade exclusiva e lanternas traseiras escurecidas. O utilitário é oferecido em cores escuras, como preto, azul e cinza.

A Chevrolet voltou a oferecer a versão Midnight para a S10

Sempre com tração 4x4, é equipado com o motor 2.8 turbodiesel de 200 cv de potência e 51 kgfm de torque. Esse propulsor é associado à transmissão automática de seis marchas.

Custa R$ 310.100, mesmo valor da Z71, que tem pegada mais off-road.

DISPONÍVEL PARA ASSINATURA

O sistema de carros por assinatura está crescendo no país e, desde o carro mais barato do mercado, o Renault Kwid, até sonhos de consumo podem ser utilizados dessa forma.

A Audi, por exemplo, agora oferece 15 modelos na modalidade, com a incorporação do RS e-tron GT. O superesportivo elétrico, que custa mais de R$ 1 milhão, pode ser assinado por R$ 22.385 mensais, no plano de 36 meses.

Na assinatura, o cliente não precisa se preocupar com revisões, IPVA, seguro, licenciamento. No Audi Luxury Signature é possível incluir a blindagem durante o período de contratação.

Elétrico, o Audi RS e-tron GT rende até 646 cv de potência

16 ANOS COMO MONTADORA

Atuando inicialmente como concessionária, depois como importadora, a Caoa se tornou montadora há 16 anos. Inaugurada em 2007, a planta em Anápolis (GO) já produziu, nesse período, o total de 400 mil veículos.

O primeiro modelo montado lá foi o caminhão Hyundai HR, e na sequência, foi produzido o Tucson. Com a parceria com a Chery, a Caoa passou a produzir também modelos da marca chinesa, como os Tiggo 5x, Tiggo 7 Pro e Tiggo 8.

A Caoa produz em Goiás veículos da Hyundai e da Chery

1 EM CADA 5

As recentes reduções nos preços dos veículos elétricos na Europa e nos Estados Unidos devem aumentar bastante a participação deles no mercado global.

Esta é a projeção da Agência Internacional de Energia, que prevê que um em cada cinco automóveis vendidos neste ano seja elétrico.