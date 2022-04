City e Liverpool vencem seus jogos e acirram briga pelo título

A disputa entre Manchester City e Liverpool pelo título inglês segue ponto a ponto. Com a vitória do time azul de Manchester sobre o Leeds por 4 a 0 neste sábado (30), a liderança do Campeonato Inglês volta a ser dos comandados de Pep Guardiola ao fim da 35ª rodada. Mais cedo, o Liverpool venceu o Newcastle por 1 a 0, fora de casa, e a diferença de pontos entre as duas equipes continua em 1 ponto.



O brasileiro Gabriel Jesus segue em boa fase e deixou o dele contra o Leeds. Já são seis gols e uma assistência nas últimas três partidas. Os outros gols marcados pelo City foram de Rodri, Ake e o brasileiro Fernandinho, que fechou a goleada no estádio Elland Road, casa do Leeds United. Na partida dos Reds, quem marcou o gol solitário foi o volante Keita, aos 19 minutos de bola rolando.

O Manchester City chegou a 83 pontos, enquanto Liverpool tem 82. Faltando quatro partidas para o fim do campeonato, o City tem uma leve vantagem por ter ainda uma vitória a mais que o time de Jürgen Klopp, 26 contra 25, e por fazer menos jogos que o rival nesta reta final.

Além dos jogos pela Premier League contra Tottenham, Aston Villa, Southampton e Wolverhampton, os Reds ainda tem o Chelsea pela final da Copa da Inglaterra, e o jogo de volta contra o Villareal pela Liga dos Campeões, que acontece nesta terça (3). O jogo de ida terminou com vitória inglesa por 2 a 0.



Já o City mantém o foco na competição europeia, onde tem uma dura partida contra o Real Madrid na Espanha. A primeira partida terminou 4 a 3 para o City. As duas equipes se enfrentaram recentemente em duas ocasiões, uma pela própria Premier League, que terminou empatada em 2 a 2, e pela Copa da Inglaterra, onde o Liverpool venceu por 3 a 2.

O terceiro confronto pode acontecer justamente na final da Liga dos Campeões, caso os dois times confirmem a vantagem e se classifiquem à final em Paris. O jogo será disputado no Stade de France em 28 de maio.