City estreia no Inglês com goleada sobre o West Ham e VAR em ação

Temporada nova, domínio antigo. Atual bicampeão inglês, o Manchester City demonstrou logo na primeira rodada toda a sua força, neste sábado, ao golear, por 5x0, o West Ham, no campo do adversário, diante de 59.870 espectadores. O placar poderia ter sido mais elástico se o VAR não tivesse anulado um gol do time do técnico Josep Guardiola na segunda etapa. Em sua primeira temporada no Campeonato Inglês, esta foi a primeira vez que a tecnologia interferiu em um lance de gol.



Com a iniciativa de tentar atacar o City, o West Ham abriu espaços em seu campo desde os primeiros momentos de jogo. Em ritmo lento, o time de Manchester limitava-se a tocar a bola e arriscar chutes de longa distância. Foi desta forma, que Mahrez e David Silva quase abriram o placar antes dos primeiros 15 minutos de jogo.



Bastou ao time de Guardiola forçar um pouco o ritmo, que o gol saiu. Aos 24, Walker arrancou pela direita, foi à linha de fundo e cruzou rasteiro. O zagueiro Diop falhou e Gabriel Jesus se antecipou a Balbuena e Fabianski para abrir o placar.



No segundo tempo, o City voltou bem mais ofensivo e com forte marcação na saída de bola do adversário. Com isso, obteve vários contra-ataques. Em uma dessas roubadas de bola, Mahrez tocou para De Bruyne. O belga carregou a bola e rolou para Sterling finalizar na saída de Fabianski: 2x0.



Na jogada seguinte, a estreia do VAR no Campeonato Inglês. Em bonita jogada, David Silva, tocou para Sterling (impedido), que só rolou para Gabriel Jesus marcar, mas o árbitro Mike Dean anulou o lance, após indicação da tecnologia.



Ainda em busca de um gol, o West Ham só não marcou por causa de duas belas defesas seguidas do goleiro Ederson, aos 25 minutos. As oportunidades do time rival fizeram Guardiola saltar do banco e dar uma bronca geral na equipe.



O time acordou e foi em busca de mais gols. Sterling também anotou o terceiro. Aguero fez o quarto gol de pênalti, mas precisou de duas chances. Na primeira, o goleiro Fabianski defendeu, mas o árbitro mandou repetir a cobrança. Desta vez, o atacante argentino bateu com precisão na bola: 4x0.



Ainda havia tempo para o quinto gol. E ele saiu por intermédio do melhor jogador em campo. Sterling, em alta velocidade, surgiu no meio da zaga do West Ham e, com categoria, fechou a goleada: 5x0.