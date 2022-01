Ciúmes de Yasmin? Medina só segue quatro mulheres no Instagram

O fim do casamento de Gabriel Medina e Yasmin Brunet foi confirmado na última quinta-feira (27), mas segue dando o que falar. De acordo com o jornal Extra, o término não pegou as pessoas mais próximas ao surfista de surpresa. Por causa do relacionamento, ele teria se afastado de vários amigos, graças a ciúmes por parte da modelo.

Atualmente, Medina segue 308 pessoas no Instagram. E, segundo a publicação, apenas quatro são mulheres (fora da família dele): a surfista Silvana Lima, que é casada; a skatista Rayssa Leal, que tem 14 anos; Bruna Bordoni, cunhada do tricampeão mundial; e Anielle Tchkmenian, amiga de Yasmin.

O romance começou no início da pandemia, em março de 2020, e, pouco depois, a modelo se mudou para a casa do surfista, no litoral paulista. A residência, aliás, está à venda por R$ 8 milhões.

Em dezembro de 2020, Medina e Yasmin se casaram em uma cerimônia discreta, no Havaí, Estados Unidos. Ele estava no local para disputar a primeira etapa da temporada do Circuito Mundial de surfe.

O relacionamento também não era bem visto por parte da família do surfista. Ele chegou a romper com seu padrasto e treinador Charles Saldanha, e com a mãe, Simone Medina.

Neste período, o tricampeão mundial também se afastou de amigos como Letícia Bufoni, com quem teve um affair no passado, e Flavio Nakagima, que fez um desabafo falando do distanciamento do atleta enquanto ele estava casado.