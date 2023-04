Clara Buarque solta a voz ao lado do pai, Carlinhos Brown

O cantor Carlinhos Brown e a filha, a atriz da novela Travessia Clara Buarque, encantaram os seguidores ao protagonizarem um momento emocionante em um vídeo compartilhado nesta sexta-feira nas redes sociais. Os dois aparecem fazendo um dueto do clássico "Clareana", de Joyce Moreno.

"Um coração / De mel de melão / De sim e de não / É feito um bichinho / No Sol de manhã / Novelo de lã / No ventre da mãe / Bate um coração / De Clara, Ana / E quem mais chegar / Água, terra, fogo e ar", cantaram os dois em um momento descontraído em um camarim da Globo.

Ao final do vídeo, Brown declara: "Eu amo essa música. Ela é a sua cara, de você bebê. Você tem que cantar ela!". Na legenda do vídeo, mais uma declaração do cantor para a filha: "Estar com você é sempre um presente, filha. Adoro te ouvir cantar!", escreveu ele.

