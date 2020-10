Clarão no céu chama atenção de moradores do Baixo Sul da Bahia: 'Bola de fogo'

(Foto: Reprodução)

Moradores de várias cidades do Baixo Sul da Bahia relataram que viram um clarão no céu na noite da segunda-feira (26). Alguns também citam um barulho forte.

“Acaba de cair em Ituberá um objeto não identificado. O céu ficou todo azul e após uma bola de fogo, seguido de uma explosão muito forte ao qual fez tremer muitas casa. Cidade assustada!", escreveu um morador nas redes sociais.

Em Amargosa, relato de que houve um estrondo forte. "As paredes e o piso da casa tremeu, após ouvir um forte estrondo, como se fosse um trovão, mas rapido", escreveu um morador. Outro descreveu o fenômeno como "uma 'explosão' azul e amarela super rápida". Até de Salvador teve registro de quem diz que viu. "Alguém de Salvador viu uma bola de fogo caindo do céu agora? Vei, que negócio estranho, nunca vi algo parecido", relatou uma internauta.

De Maraú, o morador Natan também contou sua história. "Estávamos na varanda de casa, no alto, e houve um clarão no céu de 7, 8 segundos, que eu, com 33 anos, nunca vi na minha vida", diz. "Em seguida uma explosão, tipo uma trovoada que demorou 10 segundos, sem parar, acompanhada de um estrondo". Para ele, a experiência foi incrível, mas também assustou: "Tive que tomar meu remédio de pressão para não infartar".

Houve relatos de quem viu o clarão ainda em Ubaíra, Elísio Medrado, Wenceslau Guimarães e São Miguel das Matas, entre outros. Ainda não há informação sobre qual fenômeno provocou esse clarão.