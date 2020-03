Clarice Falcão revisita sua carreira no EP Eu Me Lembro

A cantora, compositora e atriz Clarice Falcão revisita sua trajetória na música com o lançamento do EP Eu Me Lembro, que já está nos streamings de música. O trabalho reúne cinco canções já conhecidas da artista, mas agora interpretadas de uma forma diferente.

Com inspirações no indie pop e o eletrônico já vistas no disco Tem Conserto, de 2019, esse novo projeto é caracterizado como uma mostra do amadurecimento do trabalho de Clarice.

Minha música é muito focada nas letras, que é algo que gosto muito, mas nos últimos anos eu queria que a música acompanhasse o clima. Mudamos bastante e achamos novas camadas para essas canções”, revelou a cantora pernambucana.

Pra Que Fazer, canção lançada em 2012 apenas no formato artístico, agora chega mais encorpada no EP, se juntando a Irônico e Eu Escolhi Você, do álbum Problema Meu (2016), além O Que Eu Bebi, de Monomania (2013).

Letrux e Clarice fazem parceria em Eu Me Lembro (Foto: Guilherme Guedes / Divulgação)

Esse álbum também é representado pela composição homônimo ao EP, Eu Me Lembro, mas que agora ressurge com a participação da cantora carioca Letrux. Essa parceria, aliás, era bastante esperada por Clarice, já que Letrux sempre foi uma referência musical, e quando surgiu a oportunidade “não tive dúvidas de convidá-la”, conta.