Clarice Niskier retorna a Salvador com espetáculo A Alma Imoral

Depois de 15 anos consecutivos em cartaz, pausados somente devido à pandemia, Clarice Niskier retoma o sucesso já visto por mais de 550.000 pessoas em 40 cidades brasileiras. Em Salvador, serão 4 apresentações no Teatro Jorge Amado, de 16 a 18 de setembro, sexta às 21h, sábado às 17h e 21h e domingo às 19h.

Quando iniciou o projeto, a atriz teve como objetivo “mobilizar o pensamento e a emoção do espectador contemporâneo”, o que vem de fato acontecendo desde a sua primeira temporada. Em 2022, A Alma Imoral comemora 16 anos consecutivos em cartaz. A história da peça começou em junho de 2006 no Rio de Janeiro, quando estreou numa pequena sala de 50 lugares. De lá, seguiu para um teatro de 400 lugares, onde chegou a ficar em cartaz de terça a domingo. Ganhou o Brasil, em teatros de Norte a Sul.

O texto é uma adaptação de Clarice Niskier para o teatro, a partir do livro homônimo do rabino Nilton Bonder. A supervisão da montagem é de Amir Haddad. A Alma Imoral, desconstrói e reconstrói conceitos milenares da história da civilização - corpo e alma, certo e errado, traidor e traído, obediência e desobediência.

Sozinha no palco, Clarice Niskier está em contato direto com a plateia, sem fazer uso da chamada “quarta parede”. Para contar histórias e parábolas da tradição judaica, a atriz vale-se somente de uma cadeira panton preta e um grande pano preto que, concebido pela figurinista Kika Lopes, transforma-se em oito diferentes vestes – mantos, vestidos, burcas, véus. O espaço cênico concebido por Luis Martins é limpo e remete a um longo corredor em perspectiva.

SERVIÇO: A Alma Imoral | dias 16 (21h), 17 (17h e 21h) e 18 de setembro (19h), no Teatro Jorge Amado | Ingressos: R$ 120 / R$ 60 (plateia) | R$ 100 / R$ 50 (balcão), à venda no Sympla e no teatro.