Claro terá sinal 5G em 13 bairros de Salvador a partir de terça-feira; confira

A partir de terça-feira (16), os soteropolitanos que usam o chip da Claro terão acesso à internet 5G em 13 bairros da capital baiana. A operadora tem a estrutura pronta para ativar a rede 5G assim que ocorrer a liberação da Anatel e Gaispi, prevista para terça, em horário ainda não divulgado.

Inicialmente, o sinal estará disponível nos bairros da Barra, Caminho das Árvores, Campo Grande, Chame-Chame, Federação, Graça, Horto Florestal, Itaigara, Jardim Apipema, Ondina, Parque Bela Vista, Pituba e Politeama. Segundo o diretor regional da Claro na Bahia e em Sergipe, Marco Aurélio Alves, estão sendo priorizadas as áreas com maior densidade populacional e maior acesso aos dados. “O usuário precisa primeiro ter equipamento 5G”, afirma.

Para conseguir ativar a conexão, o aparelho móvel da pessoa deve ser compatível com a rede. Ainda segundo Marco Aurélio, os aparelhos compatíveis com o 5G já representam 70% da venda da Claro no Brasil, com um total de 2 milhões de aparelhos. Já a base de aparelhos com 5G está em cerca de 20%.

Como acessar

Para os usuários da Claro que possuem o aparelho compatível com o 5G, não será necessário fazer qualquer adaptação para acessar a rede e ter uma maior velocidade na navegação. A internet deve ficar 6 vezes mais veloz do que a 4G, segundo a operadora, sem acréscimo de custos ou mudanças nos planos da pré e pós-pagos até o momento.

A expectativa inicial é que o alcance da velocidade chegue até 1 giga por segundo, ficando na média entre 600 mb por segundo e 800 mb por segundo. O 4G tem média de 60 mb por segundo e 80 mb por segundo.

Quem não tem o aparelho, entretanto, não precisa se preocupar em comprar um novo. O 4G e o 5G vão conviver juntos e a mudança será gradual. “A tendência é como foi do 3G para o 4G. Muito em breve, 100% dos aparelhos já será 5G. Os aparelhos já foram lançados com ofertas muito agressivas”,afirma o diretor de vendas da Claro na Bahia. De acordo com ele, o preço mais acessível de um aparelho habilitado para a nova rede na Claro é de R$ 1299.