Clássico Caverna do Dragão é revivido em live-action para comercial

Para divulgar seu novo carro, o Kwid Outsider, a Renault reviveu a clássica animação dos anos 80, Caverna do Dragão. O live-action da trama mostra o grupo de jovens formados por Hank, Sheila, Diana, Bobby, Eric e Presto em carne e osso. Em mais uma de suas tentativas de voltar para casa, o grupo enfrenta o dragão de 5 cabeças Tiamat e o Vingador. Como não poderia ser diferente, o Mestre dos Magos também aparece para dar uma ajudinha aos seus discípulos.

Uni também marca presença na produção por meio do recurso da computação gráfica, que junto ao Vingador, o Mestre dos Magos e Tiamat impressionam com o bom resultado atingido. O comercial teve suas cenas gravadas na Argentina, perto da fronteira com Bolívia e Chile. O curta ainda teve o cuidado de convidar o dublador original do grande vilão do desenho, o ator Orlando Drummond, que completa 100 anos de idade esse ano.

A produção é assinada pela produtora de filmes Saigon, e recebe direção do Vellas. A produtora aponta os sucessos O Senhor dos Anéis, O Hobbit e Game of Thrones como grandes fontes de inspiração neste processo.

Assista:

Cenas do comercial haviam vazado na última semana e deixou internautas achando que tratava-se de um longa. ao descobrir que era apenas um comercial muita gente ficou decepcionada. No entanto, muitos internautas também aproveitaram a ocasião para pedir produção de um longa metragem, ou mesmo série, com a mesma qualidade e empenho do comercial. Confira a repercussão: