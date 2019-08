Clássico de Verger e Carybé ganha nova edição na Flipelô

Parceria que selou a amizade e colaboração artística entre Pierre Verger (1902-1996) e Carybé (1911-1997), o livro Lendas Africanas dos Orixás ganha nova edição, que será apresentada nesta quinta (8) durante a Flipelô, às 18h, no Solar Ferrão. No mesmo local, será aberta exposição com desenhos originais de Carybé produzidos a pedido de Verger para o livro.



Durante o evento, acontece roda de conversa com participação de Gilberto Sá, presidente da Fundação Pierre Verger, com o desing do livro, Enéas Guerra, e com Solange Bernabó, filha de Carybé.



A Fundação também lançará um aplicativo para smartphones que permitirá às pessoas ouvirem todas as lendas do livro, narradas pela Ebome e contadora de histórias Nancy de Souza, carinhosamente chamada de Vovó Cici.

Lançado originalmente em 1985, pela editora Corrupio, Lendas Africanas dos Orixás é um dos títulos mais procurados por pesquisadores, religiosos e interessados em assuntos da diáspora africana.



O livro traz um compilado de lendas, cuidadosamente coletadas por Verger em 17 anos de sucessivas viagens pela África Ocidental, desde 1948, período em que se tornou babalaô (1950) e quando recebeu do seu mestre Oluô o nome de Fatumbi. As lendas, ilustradas com 24 desenhos, foram anotadas por Verger a partir das narrativas dos adivinhos babalaôs africanos.

A nova edição traz como novidade o prefácio assinado por Reginaldo Prandi, sociólogo e pesquisador das mitologias dos orixás, autor do texto Um Babalaô me Mostrou. E inclui texto de apresentação de Gilberto Sá e o prefácio original de Arlete Soares.