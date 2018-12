Clássico infantil, Aladdin inspira espetáculo de balé no TCA

História infantil que atravessa gerações, Aladdin ganha adaptação de balé que será apresentada nesta sexta-feira (14), às 20h, no Teatro Castro Alves, no Campo Grande. Quem interpreta o clássico eternizado em filme pela Disney é a Escola de Ballet Etudes e o Ballet Teresa Cintra.

A história que faz parte do livro de contos As Mil e Uma Noites, escrito em língua árabe no século IX (D.C), fala sobre um jovem humilde que descobre uma lâmpada mágica onde mora um gênio que pode realizar seus desejos.

Decidido a conquistar uma moça por quem se apaixonou, e que está prestes a noivar, Aladdin vai contar com a ajuda do Gênio para se passar por um príncipe. Dessa forma, ele busca conquistar o amor da jovem e a confiança de seu pai.