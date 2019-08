Clássicos do rock nacional, IRA! e Biquini Cavadão fazem show no Othon

Um encontro entre duas já clássicas representantes do rock nacional marca a estreia do projeto Somterópolis, neste domingo (4), na Área Verde do Othon. IRA! e Biquini Cavadão se juntam em um show que promete reviver os pontos altos da trajetória de quase quatro décadas de cada uma das bandas.

Para o guitarrista Edgard Scandurra, aliás, o palco é o "habitat natural do bicho-IRA!, perto do som dos amplificadores, dos solos, dos gritos e da vibração do público à nossa frente". Ele também comemora a renovação do público durante todos esses anos, o que também dá um constante vigor à própria banda. "Nosso público se renova e se mantém fiel à nossa mensagem de maneira gratificante. Fico muito feliz em saber que, durante esses 38 anos,conquistamos um público que passa de pai para filho, de amigo a amigo, de namorada a namorado, o amor pelas nossas canções", comenta.

(Foto: Divulgação)

Essa é a segunda vez que IRA! e Biquini se reúnem em Salvador. A primeira foi em 2014, logo quando o IRA! anunciou o retorno às atividades, depois de sete anos parada, após uma briga feia entre os membros e o empresário. O reencontro também é comemorado por Scandurra. "Nossos amigos do Biquíni são grandes artistas e são incrivelmente populares. Tocar na mesma noite que eles, nos dá a certeza de que teremos um grande público à nossa frente. Somos um pouco mais velhos que eles, mas nos conhecemos desde nossas primeiras idas ao Rio de Janeiro", relembra.

Na estrada há 35 anos, o Biquíni Cavadão é uma das poucas bandas de sua geração que nunca parou. As passagens por Salvador não são tão frequentes. A última foi no Réveillon de 2017." Estávamos com muitas saudades de tocar em Salvador, com certeza. Vamos fazer um show para matar as saudades de todos. Ter o IRA! na mesma noite só reforça a idéia de que esta noite é imperdível", diz Bruno Gouveia. Para ele, a dificuldade de vir com mais frequência a Salvador não diminui a vontade de se apresentar na cidade. "Às vezes as datas não coincidem e perdemos a chance de passar com mais frequência. Temos grandes amigos na cidade e os baianos são notoriamente alegres com o Biquini Cavadão", comenta .

(Foto: Divulgação)

Após o disco As Voltas que o Mundo Dá (2017), de repertório inédito e autoral, a banda lançou no fim do ano passado o álbum Ilustre Guerreiro, em homenagem a Herbert Vianna, amigo que tem grande importância na história do Biquini Cavadão e foi, inclusive, quem escolheu o nome do grupo. O disco, uma homenagem ao artista como compositor, é base do repertório do show. "Estamos em tour pelo país divulgando ele, mas certamente tocaremos alguma coisa do outro disco, além dos sucessos da banda, claro", garante Bruno.

O vocalista contesta a ideia de que as canções da banda têm uma conotação política. "Nossa conotação é social, não política. Tanto que Zé Ninguém já foi usado em protestos contra Collor e em passeatas contra Dilma. A música se torna instrumento do povo. Ele é quem dá as cartas, neste caso. Artistas costumam se colocar politicamente. Acho válido, seja para qualquer posicionamento", afirma.

Para Nasi, do IRA!, é bom lembrar que foi nos momentos de censura e de ditadura que se produziu no Brasil, em todas as vertentes das artes, grandes obras. "Grandes artistas marcaram resistência, ainda que por metáforas, ao que se vivia. Nesse momento de intolerância, de perseguição às minorias, a música, como as outras artes, tem possibilidade de refletir e discutir essas questões. Mas, de forma geral, não acho que esse seja um dever só da arte, acho que todo mundo tem que responder como cidadão não só nas urnas, mas em questões que necessitem mobilização", enfatiza. No show, o IRA! dá um panorama legal de toda a carreira, com sucessos como Envelheço na Cidade, Flores em Você, Tarde Vazia, Eu Quero Sempre Mais e Girassol.

Serviço: Área Verde do Othon. Domingo, às 17h. Ingressos: R$ 160|80 (pista); - R$ 240 | 120 (área VIP). 60% de desconto sobre a inteira com o Clube Correio. Vendas: Sympla e Balcões de ingressos.