Classificação da França quebra 'maldição das campeãs' na Copa

Ao bater a Dinamarca por 2x1 na tarde deste sábado (26), a seleção da França colocou fim uma 'maldição' que atingiu as últimas três campeãs do Mundial, Itália Espanha e Alemanha. A zica em cima dos europeus começou em 2006 e, desde aquela Copa, nenhuma campeã do Mundo conseguiu passar da fase de grupos na edição seguinte.

Na Copa da Alemanha, a Itália consagrou-se tetracampeã e chegou com a moral alta na África do Sul. Mas o desempenho foi muito abaixo do esperado e a Azzurri caiu para Paraguai, Eslováquia e Nova Zelândia quatro anos depois.

Naquele ano, a Espanha levantou seu primeiro troféu de campeã, mas acabou amargando uma eliminação na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, quando ficou de fora no Grupo B, que teve como classificadas a Holanda e o Chile. O mesmo se repetiu em 2018, quando a Alemanha deu vexame e, depois do tetra no Maracanã, foi eliminada pelo México e Coréia do Sul na Rússia.

Desta vez, criou-se uma expectativa para saber se França de Mbappé cairia na fase de grupos, em uma chave com Dinamarca - maior ameaça - Austrália e Tunísia. Para a felicidade da torcida francesa, a equipe não fez feio e venceu seus dois jogos até aqui. Além do 2x1 diante da Dinamarca neste sábado, já havia vencido a Austrália por 4x1 na estreia da competição.