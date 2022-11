Classificado, Brasil planeja rodar elenco em duelo com Camarões

Garantido nas oitavas de final da Copa do Mundo, a Seleção Brasileira vai usar o último jogo na primeira fase, contra Camarões, na próxima sexta-feira (2), às 16h, para descansar alguns jogadores e observar atletas menos utilizados.

Por ordem médica, Tite e a sua comissão técnica já sabem que três atletas estão fora. Nesta terça-feira (29), o lateral esquerdo Alex Sandro teve a lesão no quadril confirmada e se juntou a Danilo e Neymar no departamento médico.

Dessa forma, uma mudança certa no time brasileiro é a entrada de Alex Telles na lateral esquerda. O veterano Daniel Alves pode ganhar chance na direita. Contra a Suíça, o zagueiro Eder Militão foi improvisado no setor.

Nomes como Rodrygo, Gabriel Jesus e Bruno Guimarães também fazem parte das peças cotadas para começar contra os africanos. A Seleção precisa de um empate no último jogo para garantir a liderança do grupo G.

Na entrevista pós-jogo da Suíça, Tite e comissão não confirmaram as mudanças, mas deixaram no ar a possibilidade. A tendência é a de que haja o revezamento de pelo menos um atleta por setor. Capitão do Brasil na Copa, Thiago Silva destacou a importância do descanso antes das oitavas de final.

“Isso vai da comissão técnica. No tempo de hoje nós temos algumas coisas que influenciam em termos de recuperação. A comissão é capacitada para isso. Nas oitavas de final o tempo de recuperação entre um jogo e outro é menor, então temos que pensar nisso e tenho certeza que a comissão está ciente dessas situações”, disse o jogador de 38 anos.

Nos dois primeiros na Copa, Tite tem acionado o banco de reservas. Dos 26 jogadores que fazem parte da delegação brasileira, 19 já entraram em campo. O que representa 73% do total.

Entre os jogadores que ainda buscam alguns minutos estão: os goleiros Ederson e Weverton, o lateral Daniel Alves, o zagueiro Bremer, o volante Fabinho, o meia Everton Ribeiro e o atacante Pedro.

“Vamos desfrutar da classificação, que foi dura, um jogo que exigiu muita concentração. Brincamos que era um jogo de xadrez, onde todas as peças tinham que ser muito bem analisadas antes de qualquer ação. Hoje é esse momento, depois tem toda uma reavaliação física e fisiológica. como é padrão, para aí sim pensar no próximo adversário”, disse o auxiliar Cesar Sampaio.