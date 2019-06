Classificado, Peru vai jogar as quartas de final na Fonte Nova

Salvador conheceu neste domingo (23) uma das últimas seleções que vão atuar na Fonte Nova durante a Copa América 2019. O triunfo da Colômbia sobre o Paraguai beneficiou o Peru, que garantiu a classificação como terceiro colocado do grupo A, e vai atuar na capital baiana. O adversário dos peruanos será Chile ou Uruguai, já que pelo chaveamento, o Peru encara o primeiro colocado do Grupo C.

O duelo entre Chile e Uruguai, que define as posições na chave, vai ser disputado nesta segunda-feira (24), às 20h, no Maracanã, no Rio de Janeiro. Já o duelo na Fonte Nova, pelas quartas de final, está marcado para o próximo sábado (29).

Não será a primeira vez que o Peru atuará em Salvador. Em 2015, os peruanos foram derrotados pelo Brasil na Fonte Nova, por 3x0. Na ocasião, o jogo foi válido pelas Eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia 2018.

É também do Grupo C que deve sair o adversário do Brasil. Com um ponto, o Japão encara o Equador, no Mineirão, precisando apenas de um triunfo para avançar. O time equatoriano também passa se vencer, mesmo ainda não tendo vencido na competição. É que nesses cenários, a Seleção Brasileira enfrenta o terceiro colocado do Grupo C. Em caso de empate entre Japão e Equador, quem avança como terceiro colocado é o Paraguai, que soma dois pontos, mas tem saldo melhor que os japoneses. Aí, os paraguaios seriam os adversários do Brasil.