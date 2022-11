Classificado, Thiago Silva fala em descansar Seleção antes do mata-mata

Classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo com uma rodada de antecedência, o Brasil terá o privilégio de entrar em campo sem pressão diante de Camarões, na próxima sexta-feira, em Lusail, pela última rodada da primeira fase do Mundial. Para o zagueiro Thiago Silva o benefício será importante para descansar alguns atletas antes do mata-mata.

“Isso vai da comissão técnica. No tempo de hoje nós temos algumas coisas que influenciam em termos de recuperação. A comissão é capacitada para isso. Nas oitavas de final o tempo de recuperação entre um jogo e outro é menor, então temos que pensar nisso e tenho certeza que a comissão está ciente dessas situações”, disse o jogador de 38 anos.

Capitão do Brasil na Copa do Catar, Thiago Silva exaltou a vitória brasileira sobre a Suíça. Ele disse que o time soube sofrer diante um adversário que se fechou e buscou o empate do início ao fim do jogo. O Brasil venceu por 1x0, com gol do volante Casemiro, no segundo tempo.

“Não foi um jogo fácil, estava mais calor, eles tiveram mais tempo de recuperação desde a estreia. Ficou um jogo amarrado, eles jogando por um empate, mas a gente queria a vitória. A gente controlava com receio de errar tomar contra-ataque, então ficou um duelo truncado. Depois do gol melhorou. Isso é Copa do Mundo, o legal é que a gente mantém a performance, uma fase defensiva sólida”, afirmou.