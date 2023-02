Claudia Jimenez deixa herança milionária para ex-mulher

A atriz Claudia Jimenez, que morreu em 2022 após enfrentar um câncer no tórax e com insuficiência cardíaca, deixou toda a fortuna para a ex-mulher, Stella Torreão. As duas ficaram juntas por 10 anos, entre 1998 e 2008.

Em toda a carreira, Claudia acumulou três apartamentos no Rio de Janeiro, ações em bancos, jóias e relógios de luxo com valores altos. A atriz tem duas irmãs, Sandra e Regina Jimenez, que não reclamaram da decisão da famosa em deixar tudo para a ex-mulher.

Stella e Claudia estavam separadas, mas continuavam morando juntas. Nove dias após a morte da atriz, os advogados da ex-esposa pediram a abertura do inventário e, de acordo com o site Notícias da TV, a famosa deixou uma lista para a ex-companheira.

- Dois apartamentos, sendo um duplex, na Barra da Tijuca;

- Aplicações financeiras em dois bancos;

- Conjunto de anéis, brincos e gargantilha de brilhantes;

- Dois relógios Rolex e um Cartier;

- Cota na sociedade em uma clínica de fisioterapia