Claudia Leitte agita foliões após chegar de moto na Barra

A cantora Claudia Leitte, mais uma grande atração da pipoca desta quinta-feira (16) no Carnaval de Salvador, manteve a tradição de surpreender os fãs com entradas apoteótica nos trios. Ela chegou de moto na concentração em frente ao Farol da Barra e fez os fãs irem a loucura para registrar o momento.

Outra tradição mantida por ela foi, já quando estava em cima do trio, fazer a galera balançar. Com exceção de curtos momentos em que fes uma pausa para falar com foliões, a cantora só trouxe agito e faz a galera matar a saudade da sua pipoca da melhor maneira possível: pulando.

“Estou muito feliz de retornar ao carnaval esse ano, depois de dois anos muito difíceis. Ter e realizar encontros é a minha maior motivação. O sentimento agora é de gratidão", disse Claudia emocionada com a liberação de uma "alegria represada".

Welliton Lima, 23, é de Curitiba e veio pela primeira vez. No meio da pipoca, falou da emoção. "É meu sonho isso aqui. Acompanho ela desde 2012. Já fui em shows em Florianópolis e São Paulo porque é mais perto. Pra cá, nunca deu certo de vim, mas agora funcionou na hora certa, depois de dois anos de pandemia. Aqui na pipoca com certeza é diferente, tô arrepiado", disse.

Claudinha continua arrastando a pipoca no Circuito Dodô e só deve chegar em Ondina por volta das 22h.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro