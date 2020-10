Claudia Leitte anuncia que vai puxar trio elétrico nos EUA

A cantora Claudia Leitte anunciou uma novidade: em 2021, ela vai puxar trio elétrico nos Estados Unidos. A artista contou, em vídeo, que sua equipe está construindo o veículo que terá inspiração no carnaval baiano.

Claudinha contou que esse é um sonho antigo, que está sendo tocado há cerca de dois anos junto com uma empresa estadunidense e é projetado dentro das normas e processos alternativos. Segundo Claudia Leitte, a ideia é puxar o trio gringo em algum período alternativo ao Carnaval de Salvador. Vale lembrar que a festa de momo ainda está sem data definida por conta dos desdobramentos do coronavírus.

É um sonho antigo e eu estou construindo um trio elétrico nos Estados Unidos. Um planejamento de muitas mãos, de muita dedicação, de muito empenho, com muito estudo. A gente vai experimentar a alegria que só o povo baiano, só o povo brasileiro tem”, disse a cantora radicada na Bahia.

O estado da Flórida foi o local escolhido para a micareta. A justificativa, de acordo com Claudia Leitte, é que é um local ser acostumado a receber os brasileiros e ser sinônimo de alegria, calor e praia, tudo o que combina com o clima do Carnaval.

No último carnaval em Salvador, a cantora trouxe tema inspirado na força feminina. Entre as mulheres que ela escolheu para representar estavam: Maria Quitéria, Joana D'arc e Madonna. Nessa última homenagem, a cantora foi içada e literalmente voou sob os foliões em pleno Farol da Barra.

Além da novidade do trio na terra de Tio Sam, ela também anunciou que estará na edição do programa The Voice voltada para cantores acima de 60 anos.

O lançamento da nova produção havia sido antecipado por Boninho, diretor da Globo, em uma publicação no Instagram. Lulu Santos, um dos jurados do The Voice Brasil, fez uma brincadeira na publicação e perguntou se poderia se inscrever no novo reality. A competição original é para cantores maiores de 18 anos e também há uma versão para crianças.

“O ano de 2021 para mim, apesar das circunstâncias, traz novidades logo no começo. Eu vou sentar na cadeira do The Voice mais uma vez, dessa vez na edição para maiores de 60 anos, o que eu acho que vai ser muito especial. A gente vai contar histórias e vai aprender muita coisa juntos", contou.

Além do The Voice, a Globo transmite o The Voice Kids, com competidores com menos de 18 anos e que teve sua quinta temporada suspensa devido à pandemia do novo coronavírus. O programa, porém, irá retornar à grade da emissora. Já o reality original possui oito temporadas e estreou no Brasil em 2012.