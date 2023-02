Claudia Leitte aposta em música com Ivete como carro-chefe do carnaval

Apesar da dificuldade enfrentada pela classe artística nos últimos dois anos, Claudia Leitte vem sendo agraciada com excelentes oportunidades em sua carreira, que completou 20 anos em 2022. Só do ano passado pra cá, a cantora radicada na Bahia fez a Virada em Salvador e realizou performance no show do intervalo do jogo entre Orlando Magic e Indiana Pacers, na NBA - sendo a primeira brasileira a conseguir o feito no palco em que nomes tipo Eminem e Snoop Dog se apresentaram.

Foi preciso muita força para superar os últimos dois anos, em que a humanidade se acostumou a contatos à distância e uma realidade dentro do metaverso. Para contrapor esse período, Claudia Leitte lançou o EP Realverso, que nomeia o tema do seu Carnaval.

Chega de saudade, é hora de viver o realverso. Claudia Leitte concedeu entrevista coletiva nesta segunda (13) em São Paulo e deu detalhes sobre o seu Carnaval. A cantora disse estar ansiosa porque é uma festa que fala muito sobre o que classifica como sua essência: ser uma cantora do palco, do público e do trio elétrico.





Para o retorno, conta, se preparou fisicamente e espiritualmente. Antes das apresentações, reza e pede proteção a Deus. “Não subo no trio para ficar mais famosa ou ganhar mais dinheiro, eu faço isso para servir às pessoas. Neste ano estou pedindo para Deus me ajudar a equilibrar as emoções”, afirmou.

Claudia revelou que vai se fantasiar dos cinco sentidos (paladar, olfato, tato, visão e audição), além do “sexto sentido”, a intuição. “Eu brinco o Carnaval todo. Me preparo para ter esse momento, que sempre foi um prazer. Descobri recentemente que eu canto porque aquilo é vida pra mim. E aí o que eu faço: me preparo fisicamente, preparo minha equipe, figurino, são 20 anos de carreira e tenho experiência do que funciona e não funciona de conforto no trio”, disse a cantora.

Na prática, o Carnaval já começou pra ela. No sábado (11), em Guarulhos, viralizou a imagem de um fã que escalou o trio e outros que escalaram uma palmeira para conseguir falar com ela. A planta não suportou o peso e acabou caindo junto com o rapaz.

Em Salvador, ela começa na quinta com a pipoca no Circuito Barra-Ondina e toca todos os dias, incluindo outra pipoca no Campo Grande, na segunda. Em Salvador, ela começa na quinta-feira (16) com pipoca no Circuito Barra-Ondina e toca todos os dias até a despedida no dia 21, quando agita o Largadinho pela segunda vez. Confira a programação completa no final do texto.

Serão várias as oportunidades de ver a cantora tocando antigos sucessos, desde sua época à frente do Babado Novo, até as novas canções lançadas no Realverso - Lado A, que foi liberado na sexta-feira passada (10) e tem sete músicas. O disco vai às origens do axé de Claudia Leitte e conta com parcerias ao lado de Saulo, Mari Fernandez e Ivete Sangalo.

A grande aposta dela, inclusive, é a música com Ivete. A música Bolo Doido, segundo Claudia Leitte, é para tirar o pé do chão e colocar o astral pra cima - além de jogar terra nas polêmicas sobre sua relação e supostos desafetos com Ivete.

“É uma coisa tão sem sentido [fofocas], porque eu e Ivete nos conectamos de uma maneira muito única. A gente tem química, nos olhamos e nos entendemos. É muito legal usufruir disso hoje, porque em outra época, por causa das pessoas, não era", disse.

Apesar de prever um carnaval com clima perfeito para foliões e foliãs extravasarem, Claudia Leitte pede um pouquinho de limites para que cenas como a do fã de Guarulhos não se repitam. Ela acalmou o rapaz depois de abraçá-lo e precisou pedir para que ninguém repetisse a loucura, por maior que fosse a alegria, para não correr nenhum perigo. Extravasar, liberar, jogar tudo para o ar em busca de ser feliz está liberado, mas um pouquinho de juízo não faz mal a ninguém, não é mesmo?

Programação

16/02 - Pipoca da Claudinha Barra-Ondina

17/02 - Bloco Blow Out Barra-Ondina

18/02 - Camarote Brahma

19/02 - Bloco Largadinho Barra-Ondina

20/02 - Pipoca da Claudinha Campo Grande

21/02 - Bloco Largadinho Barra-Ondina

