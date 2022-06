Claudia Leitte comemora 1º lugar no Troféu Correio Folia Junina: 'Essa música é meu xodó'

Um trio de mulheres poderosas venceu o primeiro Troféu Correio Folia Junina, em uma disputa acirrada com direito à virada, como se diz no futebol: aos 45 minutos do segundo tempo, a música Dengo Meu, nova canção Claudia Leitte (@claudialeitte) em parceria com Juliette (@juliette) e Lucy Alves (@lucyalves), foi a grande vencedora da primeira edição 2022 do Troféu Correio Folia Junina.

Dos mais de 26.897 votos, a música Dengo Meu ficou com 43% , vencendo a competição em uma disputa acirrada com Saudade Boa, da banda Flor Serena, que ficou com 39% da preferência. Fecham a lista dos cinco primeiro as músicas Ela Vem Com Tudo (6%), de Chiclete com Banana, O Som do São João (3%), de Del Feliz e França; e Agora (3%), de Adelmário Coelho.

Ao saber que sua música tinha vencido o concurso, Claudia leite comemorou em mensagem enviada ao jornal: “Que alegria em ver meu povo da Bahia escolhendo Dengo Meu como a vencedora do Correio Folia de São João! Essa música é meu xodó, um forrozinho gostoso que gravei com Juliette e Lucy, meu trio elétrico nordestino (risos). Vocês me motivam a cada dia pra trazer ainda mais música pra vocês curtirem, e eu tô preparando um material arretado pra vocês, hein?! Dengo Meu foi só uma partezinha muito especial de tudo que ainda vai vir até o fim do ano. Me aguardem!”, promete a artista.

Apesar de sua música ter sido ultrapassada no finalzinho, o cantor e compositor Verlando Gomes, da Flor Serena, também comemorou o segundo lugar, por entender que essa premiação reforça a música junina e serve como um alívio depois de dois anos sem a festa presencial.

Verlando Gomes, da Banda Flor Serena (Foto: Divulgação)

“Que satisfação enorme a Flor Serena participar desse Troféu. É uma honra para a gente ter ficado em segundo lugar numa disputa acirrada com Claudia Leitte, Juliette e Lucy Alves, as meninas são de peso a gente sabe disso. A música Saudade Boa veio para trazer de volta essa saudade gostosa do São João. Alison Menezes que é meu parceiro, meu fã clube participou ativamente e eu fiquei muito feliz. Até porque é mais uma prova de que o forró está em alta, mesmo concorrendo com outros ritmos. Parabéns ao CORREIO por essa iniciativa”, disse.

Criado para a escolha da Música do Carnaval, o Troféu Correio Folia ganhou a sua primeira versão junina em 2022. O esquema é o mesmo da edição momesca: o CORREIO elabora uma lista, com curadoria do colunista Osmar Marrom Martins, com os maiores hits da época, e o público decide em votação no site correio24horas.com.br. Ao total, 34 músicas concorreram no prêmio.

Chefe de Reportagem e responsável pelo engajamento do CORREIO nas redes sociais, Jorge Gauthier destaca que a realização do troféu é uma oportunidade dos leitores se engajarem na nossa cobertura de São João. “A escolha da música reflete a diversidade de ritmos e movimentos que permearam os festejos desse ano”, afirma Jorge.