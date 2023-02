Claudia Leitte dá entrada em hospital e preocupa fãs

A cantora Claudia Leitte, nesta quinta-feira (2), deu entrada em um hospital de São Paulo. Segundo apuração da jornalista Fábia Oliveira, do site Em Off, a artista teria ido à unidade Saint Peter para um procedimento estético.

A famosa teria chegado ao hospital com vários seguranças para que a notícia não circulasse nas redes sociais. No entanto, ela teve alta no mesmo dia.

Segundo o site, Cláudia teria tentado realizar uma lipoaspiração, mas a assessoria da famosa negou a informação e alegou que a cantora foi à unidade de saúde apenas para fazer exames de rotina, já que o Carnaval de Salvador está se aproximando.